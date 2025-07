Бойовик, фантастика чи драма: кращі фільми і серіали з Педро Паскалем

Американський актор чилійського походження Педро Паскаль нині перебуває на піку своєї популярності. Він роками був у тіні, аж тут, у 50 років, слава прийшла до нього. Педро Паскаль наполегливо працював, тож має великий доробок. Розповідаємо про кращі фільми та серіали з Педро Паскалем.

Педро Паскаль: кращі фільми, які варто подивитися

З 2021 року кар’єра Педро Паскаля йде стрімко вгору. Він знімається у величезній кількості фільмів та серіалів. Та ми поділимося лише тими, які точно варті твоєї уваги.

Молодість Педро Паскаля у кіно минула продуктивно, однак без упізнаваності та популярності. Він грав епізодичні ролі у серіалах Баффі — винищувачка вампірів, Поліція Нью-Йорка, Брати і сестри, Ангели Чарлі, C.S.I.: Місце злочину.

Педро помітили після Гри Престолів та серіалу Мандалорець. Паралельно він зіграв у таких фільмах:

Нестерпний тягар величезного таланту — це американський комедійний бойовик про Ніколаса Кейджа. Цей фільм розлетівся на меми. Педро Паскаль грає роль Хаві — мільярдера, якого Кейдж хоче позбутися якнайшвидше. Але потім у нього прокидається симпатія. На чому розбагатів Хаві і як розвиватиметься сюжет?

Також можна подивитися новий фільм Матеріалісти, де Педро зіграв одну з головних ролей. Та радимо сприймати цей фільм не як романтичну комедію, а психологічну драму. Адже багато глядачів скаржилися після перегляду на транслювання неправильних цінностей. Та гра і роль Педро тут неперевершена.

Нещодавно вийшов на екрани і фільм Гладіатор 2. У ньому Педро Паскаль зіграв Марка Акація. Це історичний художній фільм про події після смерті Марка Аврелія, коли Римом правлять брати Каракалла і Гета.

Вартий твоєї уваги і фільм Перспектива. У гонитві за грошима чоловік разом із донькою відправляється на далеку планету, де хоче видобувати дорогоцінне каміння. Подорож перетворюється на виживання. Адже героям доведеться воювати з лісовими жителями і одне проти одного через жадібність. Куди приведе війна батька та доньки?

Педро Паскаль: серіали, в яких він зіграв

Однозначно вартий твоєї уваги серіал Narcos, де Педро Паскаль зіграв одну з головних ролей. Це серіал, що розповідає про життя і злочини Пабло Ескобара. Тут Педро зіграв роль агента по боротьбі з наркотиками і присвятив своє життя тому, аби впіймати наркобарона.

Також чималу популярність Паскалю подарував ремейк гри The Last of Us — Останні з нас. Це постапокаліптичний серіал про контрабандиста Джоела, якому доручено супроводжувати неповнолітню Еллі в умовах постапокаліпсису. Паскаль виконав у серіалі головну роль.

За сюжетом Джоела мучать спогади про померлу доньку. Він один з тих, хто вцілів в умовах грибка, що розростається і вражає людей. Йому доручили вивезти дівчинку Еллі з карантинної зони.

Також Педро Паскаля можна побачити у серіалі Гра Престолів. Там він мав коротку, але дуже харизматичну роль Оберіна Мартелла.

Серіал, який подарував Педро першу славу, Мандалорець, також вартий уваги. Це жанр космічної опери, що є частиною франшизи Зоряних війн. Педро Паскаль виконує головну роль мандалорця Діна Джаріна. Він — мисливець за головами, вимушений тікати, щоб захистити дитину Ґроґу.

