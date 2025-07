Боевик, фантастика или драма: лучшие фильмы и сериалы с Педро Паскалем

Американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль находится на пике своей популярности. Он годами был в тени, и тут, в 50 лет, слава пришла к нему. Педро Паскаль упорно работал, поэтому имеет большое наследие. Рассказываем о лучших фильмах и сериалах с Педро Паскалем.

Педро Паскаль: лучшие фильмы, которые стоит посмотреть

С 2021 года карьера Педро Паскаля идет стремительно вверх. Он снимается в большом количестве фильмов и сериалов. Но мы поделимся только теми, что точно достойны твоего внимания.

Молодость Педро Паскаля в кино прошла продуктивно, но без узнаваемости и популярности. Он играл эпизодические роли в сериалах Баффи — истребительница вампиров, Полиция Нью-Йорка, Братья и сестры, Ангелы Чарли, C.S.I.: Место преступления.

Педро заметили после Игры Престолов и сериала Мандалорец. Параллельно он сыграл в следующих фильмах:

Невыносимая тяжесть огромного таланта — это американский комедийный боевик о Николасе Кейдже. Этот фильм разлетелся на мемы. Педро Паскаль играет роль Хави — миллиардера, от которого Кейдж хочет избавиться как можно быстрее. Но потом у него просыпается симпатия. На чем разбогател Хави и как будет развиваться сюжет?

Также можно посмотреть новый фильм Материалисты, где Педро сыграл одну из главных ролей. Но рекомендуем воспринимать этот фильм не как романтическую комедию, а психологическую драму. Ведь многие зрители жаловались после просмотра на транслирование неправильных ценностей. Но игра и роль Педро здесь непревзойденны.

Недавно вышел на экраны и фильм Гладиатор 2. В нем Педро Паскаль сыграл Марка Акация. Это исторический художественный фильм о событиях после смерти Марка Аврелия, когда Римом правят братья Каракалла и Гета.

Достоин твоего внимания и фильм Перспектива. В погоне за деньгами мужчина вместе с дочерью отправляется на далекую планету, где хочет добывать драгоценные камни. Путешествие превращается в выживание. Ведь героям придется воевать с лесными жителями и друг против друга из-за алчности. К чему приведет война отца и дочери?

Педро Паскаль: сериалы, в которых он сыграл

Однозначно стоит твоего внимания сериал Narcos, где Педро Паскаль сыграл одну из главных ролей. Это сериал, повествующий о жизни и преступлениях Пабло Эскобара. Здесь Педро сыграл роль агента по борьбе с наркотиками и посвятил свою жизнь тому, чтобы поймать наркобарона.

Также немалую популярность Паскалю подарил ремейк игры The Last of Us — Одни из нас. Это постапокалиптический сериал о контрабандисте Джоэле, которому поручено сопровождать несовершеннолетнюю Элли в условиях постапокалипсиса. Паскаль сыграл в сериале главную роль.

По сюжету Джоэла мучают воспоминания об умершей дочери. Он один из тех, кто уцелел в условиях разрастающегося и поражающего людей грибка. Ему поручили вывезти девочку Элли из карантинной зоны.

Также Педро Паскаля можно увидеть в сериале Игра Престолов. Там он играл короткую, но очень харизматичную роль Оберина Мартелла.

Сериал, подаривший Педро первую славу, Мандалорец, тоже достоин внимания. Это жанр космической оперы, являющейся частью франшизы Звездных войн. Педро Паскаль исполняет главную роль мандалорца Дина Джарина. Он охотник за головами, вынужден бежать, чтобы защитить ребенка Грогу.

