Лунный календарь стрижек на июнь 2026 года: когда лучше идти к парикмахеру

Начало лета — это всегда желание обновлений, легкости и свежих образов. И что может быть лучше новой прически? Однако, чтобы после визита к парикмахеру локоны ложились идеально, а форма держалась долго, многие красавицы сверяются с движением ночного светила. Конечно, это не точная наука, но многовековой опыт доказывает: фазы нашего спутника действительно способны влиять на густоту, послушность и скорость роста прядей.

Чтобы твой летний образ был безупречным, мы подготовили детальное расписание и определили благоприятные дни для стрижки в июне 2026.

Как фазы Луны в июне 2026 влияют на стрижку волос

Каждый этап лунного цикла обладает своей уникальной энергетикой, которая работает как природный магнит для нашего организма. Например, период роста действует как мощный стимулятор для фолликулов (что идеально для тех, кто отращивает косы), тогда как убывающая фаза “консервирует” результат работы мастера. Давайте разберем детально каждый период июня и узнаем, кому он будет наиболее полезным.

Полная Луна: 1, 2, 28, 29, 30 июня

В этом месяце Полнолуние разделилось на два этапа — начало и самый конец июня. Это время пиковой космической энергии, которое считается максимально нестабильным. Стрижку в эти даты лучше не планировать: волосы после срезания могут стать очень непослушными, пушистыми, а укладка не будет держаться. Результат кардинальных изменений будет абсолютно непредсказуемым.

Убывающая Луна с 3.06 по 13.06

Этот промежуток времени — настоящий подарок для обладательниц коротких и архитектурных причесок (пикси, каре, боб, паж). Если ты выберешь день благоприятный для стрижки именно в этой фазе, волосы будут отрастать намного медленнее, и тебе не придется бежать на коррекцию уже через три недели. Кроме того, срезание кончиков на убывающую Луну отлично укрепляет корни и останавливает выпадение.

Новая Луна с 14.06 по 16.06

Период полного энергетического спада и “тишины”. Считается, что в дни Новолуния жизненная сила организма (и волос в частности) находится на минимуме. Вмешательство ножницами может ослабить пряди, сделать их тусклыми и ломкими. Для стрижки это табу.

Растущая Луна с 17.06 по 27.06

Если твоя главная цель — длинная, густая и роскошная шевелюра, это твое звездное время! Ища дни благоприятные для стрижки, обязательно обрати внимание на этот период. Даже если ты срежешь всего пару миллиметров секущихся кончиков, это сработает как мощный катализатор: волосы начнут расти с двойной скоростью. Также это лучшее время для кардинальной смены имиджа или окрашивания.

Благоприятные дни для стрижки в июне 2026

Итак, чтобы поход в салон красоты принес исключительно позитивные эмоции, стоит бронировать время у мастера с умом. Благоприятные дни для стрижки волос в июне четко делятся по вашим потребностям:

Если хочешь быстро отрастить длину: записывайся к парикмахеру с 17 по 27 июня. Это самые мощные даты для активации роста;

Если хочешь надолго сохранить форму прически: выбирай любой благоприятный день для стрижки с 3 по 13 июня;

Именно в эти числа космическая энергетика будет играть на стороне вашей красоты.

Когда не стоит стричься в первый месяц лета

В первом месяце лета есть несколько дат, когда волосы лучше вообще не беспокоить ножницами. Это дни энергетических перепадов — Полнолуние и Новолуние: 1, 2, 14, 15, 16, 28, 29 и 30 июня.

Вместо того чтобы менять длину, устройте своим волосам тотальный релакс и восстановление. Дни, когда нельзя бежать в салон красоты, идеально подходят для глубоких уходовых процедур. Попробуй:

Детокс кожи головы: кислотные пилинги или мягкие скрабы, которые очистят поры (особенно актуально в летнюю жару);

Глубокое увлажнение и питание:салонные ритуалы, ампульный уход, кератиновое восстановление или нанесение питательных масок дома;

Стимуляцию: ручной массаж кожи головы для улучшения кровообращения.

