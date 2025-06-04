Когда цветет бузина в Украине: как долго любоваться ее красотой

Бузина (особенно бузина черная, Sambucus nigra) — настоящее украшение украинских садов, полей и лесных опушек. Ее обильное цветение наполняет воздух нежным медово-травянистым ароматом, а сами цветы часто используют в народной медицине, кулинарии и обрядах.

Читай, когда зацветает бузина, сколько длится ее цветение и как не упустить сезон сбора — в нашем материале.

Когда начинает расцветать бузина в Украине

Бузина начинает цвести во второй половине мая и обычно к середине — концу июня.

Продолжительность цветения в среднем 2–3 недели в зависимости от погоды, типа почвы и расположения.

В южных регионах (Одесщина, Херсонщина, Закарпатье) цветение начинается раньше – уже в начале мая.

В северных областях (Полесье, Сумщина) – ближе к началу июня.

Сколько дней цветет бузина

Если стоит теплая, но не слишком засушливая погода, цветы держатся до 20 дней.

Но когда жара или сильные дожди, цветы быстро осыпаются. Лучше всего любоваться ими утром или после дождя, когда аромат наиболее выражен, а соцветие свежее и душистое.

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Когда собирать цвет бузины

Цвет бузины собирают в период активного цветения, когда соцветия полностью раскрылись, но еще не начали осыпаться — обычно это конец мая — начало июня в зависимости от региона.

Лучшее время для уборки — сухое, солнечное утро, после того как сойдет роса. В это время цветы содержат больше эфирного масла и полезных веществ.

Кстати, именно во время цветения бузины ее цветы собирают для приготовления настоев, сиропов и даже лимонадов.

Собирают только здоровые, белые соцветия, без бурых пятен или признаков увядания, срезая их вместе с короткой ножкой. Чтобы сохранить целебные свойства, цветы сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении, разложив тонким слоем.

Как отличить черную бузину от красной

Черная и красная бузина — хоть и родственницы, но имеют существенные отличия, которые легко заметить, если знать, на что обращать внимание. Важно уметь их различать, ведь черная бузина лечебная, а плоды красной — ядовиты в свежем виде.

Цвет и форма плодов

Черная бузина. Плоды черно-фиолетовые, блестящие, висят в виде гроздей, похожих на виноградные.

Красная бузина. Плоды алые, большие по размеру, собраны в плотные вертикальные кисти, немного напоминают калину.

Период цветения и вид цветов

Черная бузина. Цветет в мае-июне, цветы бело-кремовые, душистые, собраны в плоские широкие соцветия.

Красная бузина. Цветет раньше — в апреле-мае, цветки желтоватые, менее ароматные, собраны в конусообразные соцветия.

Листья

У черной бузины листья более длинные, более мягкие, темно-зеленые, имеют сильный запах при растирании.

У красной — листья более жесткие, с более выраженными жилками, цвет — более светлый.

Форма куста или дерева

Черная бузина чаще растет в форме большого куста или деревца до 5-7 м.

Красная бузина имеет более разветвленную, кустистую форму, часто более низкую.

Плоды красной рябины свежими есть нельзя — они содержат токсины, вызывающие тошноту, слабость и отравление. А вот черная — безопасна в дозированном виде и ценится за свои лечебные свойства.

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