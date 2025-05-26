Шампанское из бузины: простой рецепт необычного напитка

Бузина — ароматное растение, которое начинает цвести на рубеже июня и июля. Именно в этот период цветки активно собирают, чтобы приготовить полезные напитки. Из растения можно сделать сироп, настой, квас, а еще довольно необычное, но очень вкусное шампанское из бузины. Хоть это и звучит неожиданно, но такой напиток действительно существует, и его легко приготовить в домашних условиях.

Читай в материале, как сделать шампанское из бузины. Этот легкий рецепт способен повторить каждый.

Кстати, интересный факт — благодаря большому содержанию сапонинов (естественных пенообразователей) из коры бузины изготавливали моющие средства для стирки одежды. Это была своеобразная натуральная альтернатива современным средствам бытовой химии.

Как сделать шампанское из бузины

Ингредиенты для шампанского из бузины:

вода — 10 л

цветки бузины — 15 шт.

сахар — 1 кг

лимонная кислота — 20 г

Приготовление шампанского из бузины

Прежде всего, нужно собрать здоровые цветы бузины и высушить их. Затем в большую кастрюлю вылить 10 л воды, добавить бузину, сахар и лимонную кислоту. Все перемешать и оставить на 3 дня. Крышкой кастрюлю следует накрыть не до конца. Это поможет запустить процесс брожения.

Когда пройдут три дня, нужно процедить настой через марлю. Перелить в бутылки и оставить на 2 месяца в темном прохладном месте. Важно не доливать до крышечки 2-3 см. Температура воздуха не должна превышать 4-5°C. За это время напиток приобретет шипучесть, прозрачность и легкий фруктовый вкус с нотками лета.

Бутылки должны лежать в горизонтальном положении, чтобы углекислый газ, выделяемый во время брожения, не разорвал их.

Шампанское из бузины два месяца должно пролежать в прохладном месте, по истечению єтого срока его можно употреблять и наслаждаться вкусом. Помни, что перед тем как открыть бутылку, ее нужно охладить.

Важно! Употребляй этот напиток осторожно, особенно, если у тебя есть аллергии. Бузина, несмотря на полезные свойства, может быть сильным аллергеном.

Из этого растения можно сделать многое. Ранее мы рассказывали, как сделать мед из бузины.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.