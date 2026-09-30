Атаки России на дата-центры Киева: чем они угрожают интернету

После последних российских атак в Киеве возникли перебои с работой интернета. Под удар попала цифровая инфраструктура столицы и сетевое оборудование. Из-за повреждения части объектов проблемы со связью ощутили тысячи пользователей.

На фоне этого все чаще можно услышать о дата-центрах Киева, но далеко не все понимают, что именно скрывается за этим понятием. Объясняем, для чего они нужны и какие последствия могут иметь удары по таким объектам.

Дата-центр: что это такое и что там расположено

Дата-центр — это специально оборудованное помещение или комплекс, где размещают серверы и сетевое оборудование. Серверы хранят, обрабатывают и передают большие объемы информации, необходимой для работы сайтов, приложений, онлайн-сервисов и цифровых систем.

Если объяснить совсем просто, то дата-центр — это большой защищенный дом для серверов.

Но внутри есть не только серверные стойки. Для стабильной работы оборудования нужны мощные системы охлаждения, резервное электропитание, генераторы, системы пожаротушения, контроль доступа и каналы связи. Именно поэтому это сложный инфраструктурный объект, который должен работать круглосуточно.

В таких центрах могут размещаться серверы интернет-провайдеров, банков, государственных учреждений, бизнеса, онлайн-сервисов и других компаний.

Организации могут устанавливать собственное оборудование или арендовать серверные мощности. Это позволяет им не создавать отдельное помещение с дорогими системами охлаждения, резервного питания и безопасности.

Для обычного пользователя работа дата-центра обычно незаметна. Человек открывает сайт, заходит в банковское приложение или пользуется мессенджером, не задумываясь, что за этим стоит целая сеть серверов и коммуникаций.

Сколько дата-центров в Киеве

Точно посчитать их количество непросто: разные отраслевые каталоги включают в списки неодинаковые объекты. Одни учитывают только полноценные коммерческие ЦОД, другие также сетевые площадки и серверные узлы.

По данным Data Center Map, в Киеве и ближайшей агломерации сейчас указаны 24 дата-центра. Другой отраслевой каталог — Data Center Watch — насчитывает 19 объектов от 16 операторов.

Среди известных дата-центров Киева и операторов можно выделить:

De Novo — один из крупнейших ЦОД в Украине. Центр работает по уровню надежности Tier III, имеет модульную структуру и вместимость 360 стоек;

GigaCenter — коммерческий дата-центр в Киеве, построенный в соответствии с требованиями Tier III. Оператор заявляет о двух независимых электровводах и трех дизель-генераторах;

PARKOVYI Data Center — дата-центр в Киеве, который Data Center Map относит к объектам уровня Tier III. В то же время его профиль в каталоге сейчас отмечен как архивный, поэтому актуальный статус этой площадки стоит уточнять отдельно;

Wnet — оператор имеет несколько дата-центров в Киеве. В частности, одна из площадок имеет 40 стоек и два независимых ввода питания;

Cosmonova — оператор дата-центра уровня Tier III, который также фигурирует в отраслевых каталогах киевских ЦОД;

Среди других площадок в каталогах упоминаются DataGroup, Colocall, NewTelco, Volia, BeMobile, United DC, Xentime, Freehost и другие операторы.

Атаки на дата-центры в Киеве: что известно

Россия начала обстреливать дата-центры с 23 сентября. В тот день из-за атаки на несколько дата-центров в разных районах столицы произошли перебои в работе провайдеров Utel и «Паутина», интернет-систем сети магазинов «Книгар».

Из-за повреждения инфраструктуры в отдельных районах столицы возникли проблемы с доступом к интернету. По данным, которые приводились после первых ударов, перебои затронули около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области.

Затем, 25 сентября, российский удар повредил дата-центр телекоммуникационной компании Data Group. Данные клиентов удалось сохранить, а сервисы продолжили работать с резервных площадок.

В тот же день о повреждении своего дата-центра сообщила и Cosmonova. В компании отметили, что из-за удара была повреждена опорная сеть, из-за чего часть клиентов могла испытывать перебои с интернетом. Данные пользователей удалось сохранить благодаря географическому резервированию, а сервисы продолжили работать с резервных площадок.

Однако 26 сентября Cosmonova подверглась повторному удару. После него компания сообщила о масштабных разрушениях и заявила, что дата-центр больше не будет работать. Специалисты начали переносить и восстанавливать сервисы на резервных площадках.

Среди компаний, которые также сообщали о повреждении или уничтожении оборудования, — MiroHost, Cityhost, Etherlink, UTELS, Crazy Network.

Атаки на дата-центры: какие последствия могут быть от ударов России

Какие именно последствия могут иметь российские атаки на дата-центры для обычных пользователей, зависит от того, какое оборудование повреждено и насколько важным был конкретный объект для сети.

Среди возможных последствий — временные перебои с интернетом, снижение скорости, проблемы с доступом к отдельным сайтам и сервисам, а также более длительное восстановление связи.

Экспертка по энергетической и AI-инфраструктуре, лидер общественного движения Energy Nation Анна Бон в комментарии УНИАН объяснила, что полностью отключить украинский интернет значительно сложнее, чем создать проблемы с его работой.

Могут ли нам действительно просто отключить интернет? Вряд ли. Полностью отключить украинский интернет чрезвычайно сложно. Сделать его более медленным, дорогим и менее стабильным, к сожалению, значительно проще.

По ее словам, интернет можно сравнить с сетью дорог: если один маршрут поврежден, трафик можно направить другим путем. Но если одновременно выходят из строя несколько важных узлов, нагрузка на другие участки сети увеличивается.

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По словам Анны Бон, значение дата-центров уже давно не ограничивается только хранением данных сайтов:

Мы долго воспринимали дата-центры как н”едвижимость для айтишников”. На самом деле это уже критическая инфраструктура государства.

В дата-центрах могут работать системы, от которых зависят банки, бизнес, государственные сервисы и телекоммуникации.

Отдельное значение они имеют для развития искусственного интеллекта, ведь современные AI-системы требуют больших вычислительных мощностей, электроэнергии и стабильного сетевого подключения.

Экспертка подчеркивает, что цифровая инфраструктура нуждается не только в физической защите, но и в резервировании:

Нам нужна другая модель: собственная украинская инфраструктура плюс географически распределенный резерв.

В то же время, по ее словам, самого защищенного помещения недостаточно:

Бетон защищает здание, а не сеть. Даже самый глубокий бункер не поможет, если к нему ведет одна оптическая трасса и одна линия питания.

Именно поэтому для устойчивой работы дата-центров важны резервные каналы связи, независимые источники питания и возможность быстро перенести работу на другую площадку.

Таким образом, атаки на дата-центры в Киеве — это не только проблема отдельных IT-компаний. Повреждение серверного и сетевого оборудования может сказываться на работе интернета, онлайн-сервисов и бизнеса.

Напомним, советник президента по технологическим вопросам Сергей «Флеш» Бескрестнов объяснил, что распределенная система интернет-каналов не позволит оставить без сети всю страну.

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