Для тебя Война в Украине

Атаки России на дата-центры Киева: чем они угрожают интернету

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 сентября 2026, 19:00 6 мин.
Удары по дата-центрам Киева: как атаки России могут повлиять на интернет
Фото Сайт президента Украины

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