Для тебе Війна в Україні

Атаки Росії на дата-центри Києва: чим вони загрожують інтернету

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 19:00 6 хв.
Удари по дата-центрах Києва: як атаки Росії можуть вплинути на інтернет
Фото Сайт президента України

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