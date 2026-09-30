Вибухи в Києві 30 вересня: що відомо про атаку та наслідки

У ніч проти 30 вересня російські війська атакували Київ та Київську область ракетами й безпілотниками. У столиці загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали. На Київщині під час рятувальної операції у Вишгороді з-під завалів дістали трьох людей, одна дитина загинула.

Про наслідки атаки повідомили у Київській міській військовій адміністрації та голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Київ 30 вересня: що відомо про загиблих і постраждалих

За інформацією КМВА, ворог атакував столицю балістичними ракетами та БпЛА. Наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах Києва.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки. Ще четверо людей отримали травми, одну з них госпіталізували.

У Подільському районі пошкоджені складські будівлі та приватні будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Крім цього, у Святошинському районі загорівся приватний одноповерховий будинок та прилеглі споруди. Пожежу також ліквідували. У Голосіївському районі рятувальники гасили три осередки займання — горіли бетонозмішувач, лазня та побутове приміщення.

Ще одне загоряння сталося у Солом’янському районі. Там уламки БпЛА впали на відкритій території, через що зайнялася трава. За даними КМВА, усі пожежі вдалося ліквідувати.

Що сталося у Вишгороді після атаки

На Київщині наслідки удару зафіксували у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах.

Найбільш трагічні наслідки — у Вишгороді. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей. Серед врятованих — дитина, у якої виникла гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, а жінка — травму ноги. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами також виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводили роботи з її деблокування.

У Вишгородському районі через атаку пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Там також виникли пожежі у житловому будинку та гаражах, пошкоджене скління.

Наслідки атаки у Бучанському та Обухівському районах

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення. Також виникла пожежа.

Окрім цього, наслідки російської атаки зафіксували на об’єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

На місцях продовжують працювати рятувальники та інші профільні служби.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив про те, що російська армія готується до проведення нової масованої атаки проти України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!