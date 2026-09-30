Для тебе Війна в Україні

Вибухи в Києві 30 вересня: що відомо про атаку та наслідки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 10:00 3 хв.
Вибухи в Києві: у чотирьох районах зафіксували наслідки атаки
Фото ДСНС/Telegram

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