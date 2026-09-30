Всеукраїнський День бібліотек 2026: дата та цікаві факти з історії

У наші дні, коли інформацію накопичують на електронних носіях, здається, що паперові книги йдуть у минуле. Але це не так. І нині українські бібліотеки лишаються найнадійнішим сховищем культурної та наукової спадщини, у їхніх фондах — тисячі книг, а їхня робота не залежить від швидкості інтернету та стрибків в електромережі. Коли відзначають Всеукраїнський день бібліотек та про історію свята — у матеріалі.

Коли Всеукраїнський день бібліотек: дата та історія свята

Всеукраїнський день бібліотек традиційно святкують 30 вересня.

Це професійне свято всіх співробітників бібліотек, яких у країні понад 50 тисяч.

У святковий календар Всеукраїнський день бібліотек ввели указом Президента у 1998 році. Та бібліотекарі відзначають ще й Всесвітній день бібліотек, 27 травня.

Проте назвати ці свята суто професійними не можна, адже їх відзначаємо і ми, звичайні читачі.

Історія бібліотечної справи на території України налічує понад тисячу років. Перші зібрання книг з’явилися у нас у 9-11 століттях.

Здебільшого книжкові колекції збирали монастирі. У них були релігійні тексти, які дбайливо зберігали та переписували.

Вражає загальна кількість книг в Україні у прадавні часи: дослідники кажуть, що ще до 13 століття у книжковому фонді було до 140 тисяч томів, десять тисяч церков та п’ятсот монастирів створили власні бібліотеки.

Найвідомішою київською бібліотекою вважають зібрання книг Ярослава Мудрого, яке зберігається при Соборі Софії Київської. На жаль, доля цієї бібліотеки вкрита таємницею: можливо, її спалили орди хана Батия, а за іншою версією, книги були заховані й досі зберігаються десь у невідомих, можливо, підземних, схованках.

Після втрати слідів київської бібліотеки найстаршою в країні називають Наукову бібліотеку Львівського національного університету імені Франка, яка працює вже понад чотириста років.

Чим більше розвивалося українське суспільство, тим ширшим ставав інтерес до книг. Книжкові колекції збирали багаті бібліофіли, з’явилися громадські організації, які створили свої бібліотеки. Так на початку 19 століття місцева інтелігенція заснувала публічну бібліотеку в Одесі, згодом подібні з’явилися у Києві та Харкові.

До початку повномасштабної війни в Україні працювало понад 15 тисяч публічних бібліотек, які відвідували 11 мільйонів читачів.

А ще ми пишаємось тим, що маємо бібліотеку-рекордсменку.

Це — Національна бібліотека України імені Вернадського, у якій зберігаються 16 мільйонів видань. Заклад посів почесне 18 місце у загальному світовому рейтингу.

Всеукраїнський день бібліотек: як святкувати

Долучитися до Всеукраїнського дня бібліотек напрочуд просто: можна прийти в найближчу (чи улюблену) і потрапити на святкові заходи — їх планують майже всюди.

А можна просто взяти журнали чи книги у читальному залі й насолодитися спокоєм та неповторною атмосферою. Вдихнути аромат сторінок, відчути, що на якусь годину вийшов з шаленого потоку сучасного життя і зосередився на чомусь вкрай важливому для тебе.

Можна придбати для бібліотеки книжки або поділитися з нею кількома з власних полиць.

Бажано лише наперед перепитати, які саме видання цікавлять найбільше. Можна долучити до акції збору книг своїх рідних та друзів.

А ще в цей день неодмінно привітай з професійним святом бібліотекарів.

Побажай їм натхнення у їхній праці, задоволення від шляхетної справи, яку вони роблять, та спокійного неба — головної умови нашого розвитку і майбутнього загального процвітання.

Раніше ми розповідали про 100 книжок, які має прочитати кожен — знайди свої улюблені твори у знаменитому списку або обери, що почитати вже сьогодні.

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