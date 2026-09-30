Стиль життя

Всеукраїнський День бібліотек 2026: дата та цікаві факти з історії

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 10:30 3 хв.
день бібліотек
Фото Pexels

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