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Туман у Києві після нічної атаки: у ДСНС назвали причину

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 11:00 2 хв.
уман у Києві 30 вересня: що відбувається та чи небезпечно це
Фото Pexels

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