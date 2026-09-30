Туман у Києві після нічної атаки: у ДСНС назвали причину

Київ після неспокійної ночі накрив густий туман. Видимість у деяких районах міста помітно погіршилася, а незвична картина на вулицях викликала запитання у мешканців столиці.

У ДСНС пояснили, що після нічних обстрілів у повітрі залишилися дим і сажа, а погодні умови не дають забрудненню швидко розсіятися.

Туман у Києві: що сталося після нічної атаки

У повітрі залишилися частинки диму та сажі, які через відсутність сильного вітру затримуються поблизу поверхні.

— Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, — пояснили рятувальники.

Ситуація має поступово покращитися, коли посилиться вітер і з’явиться сонце. Тоді туман почне розсіюватися, а повітря — краще перемішуватися.

У ДСНС закликають мешканців столиці поки що не поспішати відкривати вікна. Кватирки та вікна краще тримати зачиненими, особливо якщо в оселі відчувається запах диму.

— Зачиніть вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки), — акцентували в ДСНС.

Також рятувальники радять тимчасово відмовитися від провітрювання. Якщо вдома є очищувач повітря, його можна увімкнути. Додатково допоможе звичайне вологе прибирання.

Окремо варто бути уважними водіям. Через густий туман видимість на дорогах може погіршуватися, тому необхідно дотримуватися більшої дистанції та використовувати протитуманні фари.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками.

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