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Обстріл України: РФ запустила Циркон, два Іскандери і півтори сотні дронів, є постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 10:50 5 хв.
Обстріл Києва сьогодні: є постраждалий, пошкоджені будинки та навчальний заклад
Фото ДСНС/Telegram

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