Обстріл України: РФ запустила Циркон, два Іскандери і півтори сотні дронів, є постраждалі

Обстріл Києва сьогодні: що відомо про наслідки атаки

Унаслідок ранкової російської атаки на Київ постраждала одна людина. Про це повідомили в ДСНС.

У Голосіївському районі зафіксували влучання в шестиповерховий житловий будинок. Одна людина постраждала, ще десятьох мешканців евакуювали на свіже повітря.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Також уламки впали на відкритій території. Інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.

У Печерському районі, за попередніми даними, зайнялася триповерхова офісна будівля.

В Оболонському районі безпілотник упав на проїжджій частині. Інформацію про можливі пошкодження уточнюють. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив і про інші наслідки обстрілу.

— У Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків ракети в дворі будинку. Пожежі немає, — зазначив він.

Вибухи в Україні: обстріл Києва та атаки по областях — де є постраждалі й руйнування / 3 Фотографії

Також у Солом’янському районі зафіксували влучання в адміністративну будівлю об’єкта інфраструктури. Пожежі там не було.

Крім того, в одному з корпусів навчального закладу в Солом’янському районі сталося влучання, після якого виникла пожежа.

Атака на Київщину: двох людей госпіталізували

У Бучанському районі Київської області внаслідок удару російського безпілотника загорівся приватний житловий будинок і покрівля сусідньої оселі.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м. Двох людей врятували. Постраждалих госпіталізували.

Обстріл Дніпра та області: пошкоджено підприємство

Російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками й артилерією. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, під ударом опинилися два райони області.

У Синельниківському районі ворог атакував Миколаївську та Петропавлівську громади. Там пошкоджено підприємство та виникли пожежі. На Нікопольщині російські війська били по Нікополю та Покровській громаді. За словами очільника області, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Атака на Одесу та область: пошкоджено підприємство, портову інфраструктуру й ліцей

Росіяни атакували Одесу й Одеську область. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та портової інфраструктури, підприємства, житлові будинки й навчальний заклад. Є постраждалі.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно загасили. Тривають роботи з ліквідації наслідків попереднього обстрілу багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкодило скління сусідніх будинків та навчального закладу.

Унаслідок попередньої атаки травмувалися восьмеро людей, двоє з них залишаються в лікарні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок ударів пошкоджено: ліцей, притулок для тварин, приватний будинок і транспорт.

За словами Лисака, також знищено три вантажівки, ще вісім зазнали пошкоджень. Пошкоджено й будівлі.

Обстріл Житомирщини: під ударом опинилися чотири міста

З вечора 28 вересня до ранку 29 вересня російські війська завдали близько десяти ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області.

За словами голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, під атакою опинилися об’єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Рятувальники й спеціальні служби працюють на місцях влучань і падіння уламків ударних безпілотників. Станом на ранок інформації про загиблих і постраждалих унаслідок російських атак не надходило.

Вибухи в Україні: що відомо про атаку на Хмельниччину

Також росіяни атакували Хмельницьку область безпілотниками. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили протиповітряної оборони збили або приглушили два російські БпЛА на території Шепетівського району. За його словами, інформації про загиблих, травмованих і руйнування не надходило.

Черкащина: сили ППО знищили три російські безпілотники

У Черкаській області від ранку 28 вересня українські захисники знищили три російські безпілотники. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, атака минула без наслідків.

Вінниччина: росіяни атакували об’єкт залізничної інфраструктури

За даними начальниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної, внаслідок російської атаки на Вінниччині зафіксували влучання в об’єкт залізничної інфраструктури. Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повітряні сили повідомили, скільки цілей збили під час атаки 29 вересня

Уночі проти 29 вересня, починаючи з 18:00 28 вересня, російські війська атакували Україну протикорабельною ракетою Циркон або Онікс, двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, а також 152 ударними безпілотниками.

Серед дронів були Shahed, зокрема 82 реактивні, Гербера та безпілотники-імітатори типу Пародія.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 29 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 109 повітряних цілей.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків на 16 локаціях.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.