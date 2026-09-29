Донька Брюса Вілліса показала нове фото з батьком: який вигляд має актор

Письменниця та художниця Таллула Вілліс оприлюднила нову світлину із батьком, голлівудським актором Брюсом Віллісом, який останніми роками страждає на деменцію.

Спільну фотографію Таллула показала своїм підписникам у соцмережі Instagram.

Який вигляд має Брюс Вілліс зараз

На оприлюдненому знімку Брюс Вілліс з’явився в кадрі разом зі своєю 32-річною донькою Таллулою. Вона ніжно цілує батька в голову, а той посміхається.

— Як мило! — підписала світлину Таллула Вілліс.

У лютому 2023 року дружина Брюса Вілліса Емма Гемінґ повідомила, що актору поставили діагноз лобово-скронева деменція. Перші симптоми захворювання були спочатку діагностовані лікарями як афазія, пізніше Віллісу змогли встановити точний діагноз.

Дружина актора також розповідала, що їй стало легше, коли вона почула діагноз, адже родина певний час не знала, що відбувається з Віллісом. Коли з’явилось розуміння, з чим доведеться боротись, їм вдалося прийняти цю важку ситуацію.

З тих пір голлівудський актор перестав з’являтися на публіці, побачити його тепер можна здебільшого на сімейних знімках.

Лобово-скронева деменція — це нейродегенеративне захворювання лобової та/або скроневої часток кори головного мозку, яке зазвичай виникає через мутацію генів, що кодують певні білки. Раніше ми розповідали про те, як виявити деменцію на ранній стадії.

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