Стиль життя Шоу-біз

Донька Брюса Вілліса показала нове фото з батьком: який вигляд має актор

Марина Слизовська, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 11:30 2 хв.
актор Брюс Вілліс
Фото Getty Images

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