“Ми проходимо через це як міцна сім’я.” Брюс Вілліс завершує кар’єру через афазію – що це за хвороба

Ми брали з нього приклад та захоплювались сміливістю його героїв. Особливо знаковим можна вважати роль Брюса Вілліса у Міцному горішку, історія якого розповідає про боротьбу звичайної людини зі злом. Або ж аналогічна за своїм значенням доля Корбена Далласа з П’ятого елементу.

Здається, поглянувши наші ЗСУ, він зрозумів, що можна нарешті піти на заслужений відпочинок. Йому ж виповнилось цього місяця вже 67 років.

Однак причина у хворобі під назвою афазія. Про це повідомила його колишня дружина Демі Мур та донька Румер Вілліс на своїх сторінках в Instagram.

Заяву сім’ї Вілліс про те, що Брюс припиняє свою кар’єру через хворобу, підписали його дружина Емма, екс-дружина Демі Мур та їх діти.

Брюс відмовляється від кар’єри, яка так багато для нього означала.

Проте ця заява має велике значення не лише для самого Брюса чи його рідних, але й іншої сім’ї – його шанувальників.

Ми проходимо через це як міцна сім’я, і ​​хотіли залучити його шанувальників, бо знаємо, як багато він для вас означає, а ви для нього.

Що таке афазія та чому з нею важко працювати

Афазія — це розлад мовлення. Він може виникнути внаслідок локального ураження кори головного мозку.

Хвороба спричиняє порушення сприйняття мови та процесу самого мовлення. Тобто зазвичай людина з афазією не може дібрати правильного слова. Подібним симптомом характеризується і розвиток хвороби Альцгеймера.

Причиною хвороби можуть бути травми головного мозку, пухлини, абсцес або ж навіть інсульт.

Нагадаємо, раніше Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннел підтримали Україну та долучились онлайн до благодійного концерту.