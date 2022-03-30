“Мы проходим через это как крепкая семья.” Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии – что это за болезнь

Мы брали с него пример и восхищались смелостью его героев. Особенно знаковым можно считать роль Брюса Уиллиса в Крепком орешке, история которого повествует о борьбе обычного человека со злом. Или аналогичная по своему значению судьба Корбена Далласа из Пятого элемента.
Кажется, посмотрев наши ВСУ, он понял, что можно наконец-то пойти на заслуженный отдых. Ему же исполнилось в этом месяце уже 67 лет.
Однако причина в болезни под названием афазия. Об этом сообщила его бывшая супруга Деми Мур и дочь Румер Уиллис на своих страницах в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)
Публикация от Demi Moore (@demimoore)
Заявление семьи Уиллис о том, что Брюс прекращает свою карьеру из-за болезни, подписали его жена Эмма, экс-супруга Деми Мур и их дети.
Брюс отказывается от карьеры, которая так многое для него означала.
Брюс отказывается от карьеры, которая так многое для него означала.
Однако это заявление имеет большое значение не только для самого Брюса или его родных, но и для другой семьи – его поклонников.
Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он для вас значит, а вы для него.
Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он для вас значит, а вы для него.
Афазия – это расстройство речи. Он может возникнуть в результате локального поражения коры головного мозга.
Болезнь приводит к нарушению восприятия речи и процессу самой речи. То есть обычно человек с афазией не может подобрать правильное слово. Сходным симптомом характеризуется и развитие болезни Альцгеймера.
Причиной болезни могут быть травмы головного мозга, опухоли, абсцесс или даже инсульт.
Напомним, ранее Билли Айлиш и Финнеас О’Коннел поддержали Украину и присоединились к благотворительному концерту.