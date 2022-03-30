“Мы проходим через это как крепкая семья.” Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии – что это за болезнь

Мы брали с него пример и восхищались смелостью его героев. Особенно знаковым можно считать роль Брюса Уиллиса в Крепком орешке, история которого повествует о борьбе обычного человека со злом. Или аналогичная по своему значению судьба Корбена Далласа из Пятого элемента.

Кажется, посмотрев наши ВСУ, он понял, что можно наконец-то пойти на заслуженный отдых. Ему же исполнилось в этом месяце уже 67 лет.

Однако причина в болезни под названием афазия. Об этом сообщила его бывшая супруга Деми Мур и дочь Румер Уиллис на своих страницах в Instagram.

Заявление семьи Уиллис о том, что Брюс прекращает свою карьеру из-за болезни, подписали его жена Эмма, экс-супруга Деми Мур и их дети.

Брюс отказывается от карьеры, которая так многое для него означала.

Однако это заявление имеет большое значение не только для самого Брюса или его родных, но и для другой семьи – его поклонников.

Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он для вас значит, а вы для него.

Что такое афазия и почему с ней тяжело работать

Афазия – это расстройство речи. Он может возникнуть в результате локального поражения коры головного мозга.

Болезнь приводит к нарушению восприятия речи и процессу самой речи. То есть обычно человек с афазией не может подобрать правильное слово. Сходным симптомом характеризуется и развитие болезни Альцгеймера.

Причиной болезни могут быть травмы головного мозга, опухоли, абсцесс или даже инсульт.

Напомним, ранее Билли Айлиш и Финнеас О’Коннел поддержали Украину и присоединились к благотворительному концерту.