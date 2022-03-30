Шоу-биз

“Мы проходим через это как крепкая семья.” Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии – что это за болезнь

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 марта 2022, 01:00
Брюс Вілліс завершує карєру через афазію
Фото: Depositphotos

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