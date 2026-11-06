Посадка персика осенью: что нужно учитывать новичку

Осень является прекрасным периодом для посадки разных культур, поскольку погодные условия в этот сезон в основном благоприятны для садоводческих дел. Среди плодовых деревьев, которыми можно разнообразить свой сад осенью, особое место занимает персик. Если ты хочешь разобраться в тонкостях осенней посадки персика, советуем прочесть наш материал.

Как сажать персик осенью

Во время осенней посадки персика важно все работы завершить ориентировочно за месяц до наступления заморозков, поскольку саженцу необходимо время для бесстрессовой адаптации на новом месте. В большинстве своем персик рекомендуют сажать во второй декаде октября.

Начать подготовку к посадке следует с замачивания корней персикового саженца в воде на период до 4 часов, чтобы они набрались влаги. После этого деревцу будет легче прижиться в новой почве.

Подготовка ямы для посадки персика

Посадочная яма должна быть вырыта на солнечной стороне. Углубление должно соответствовать размерам персика, ориентиром могут служить следующие параметры: глубина от 60 см, диаметр от 80 см и более.

Выкопанную из ямы землю желательно тщательно смешать с несколькими лопатами древесного пепла и перегноем в объеме около одного ведра — это обогатит почву перед посадкой дерева.

Как посадить саженец персика

На дне посадочной ямы необходимо сделать насыпь, в которую нужно вставить крепкий кол длиной от 150 до 200 см. В эту же насыпь осторожно, чтобы не повредить корни, поставь рядом с колом дерево и привяжи восьмеркой так, чтобы оно имело возможность немножко двигаться во время ветров.

Засыпь яму подготовленной смесью и проследи, чтобы корневая шейка (переход ствола в корни) располагалась на уровне земли.

После посадки вылей на персик несколько ведер воды, а когда земля осядет, необходимо будет досыпать еще сухую почву, чтобы прикрыть корни.

После полива можно замульчировать саженцы соломой, измельченной корой или здоровыми сухими листьями в слой до 10 см, однако не раскладывай органическую мульчу близко к стволу, чтобы она не способствовала гниению.

Что делать после посадки персика осенью

После посадки саженец следует защитить от грызунов, прикрыв нижнюю часть ствола специальной металлической сеткой или пластиковым кожухом.

Если впереди ожидаются морозы, саженец можно накрыть дышащим материалом, например, белым агроволокном или мешковиной.

Если осень дождливая – дополнительный полив не нужен, если сухая, то через неделю после посадки необходимо еще раз хорошо пролить дерево.

Плодовое дерево, посаженное осенью, обрезают уже ранней весной.

Теперь ты знаешь, как посадить персик осенью, чтобы прижился, и каких общих правил следует придерживаться.

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