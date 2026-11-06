Стиль жизни Садоводство и огород

Посадка персика осенью: что нужно учитывать новичку

Марина Слизовская, редактор сайта 06 ноября 2026, 16:00 3 мин.
посадка персика осенью
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь