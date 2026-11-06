Стиль жизни Праздники

Рождественский пост 2026: сколько он длится и что можно и нельзя есть

Богдана Макалюк, журналист сайта 06 ноября 2026, 13:00 3 мин.
когда начинается рождественский пост
Фото Pexels

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