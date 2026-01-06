Рецепты 12 блюд на Рождество: что должно быть на столе и как это приготовить

Что приготовить на Рождество? Вопрос, который мы задаем себе каждый год, но все равно ставим на стол те же 12 блюд на Святвечер, часто ничего не меняя.

Привычка, занятость или лень — у всех разные причины.

В большинстве своем меню на Святвечер выглядит примерно так, как на инфографике ниже.

Мы с редакцией решили помочь тебе и предложить несколько новых постных блюд к традиционному предрождественскому столу.

Что ж, не за горами уже первая звезда, которая позовет семью к столу разделить Святой вечер, после которого традиционно завершается рождественский пост.

Нам нужны 12 постных блюд — это не так много, если готовить с любовью и миром в сердце.

12 блюд на Рождество

Кутья с сухофруктами и миндалем

Как прекрасно, когда традиции могут быть еще и вкусными — как и в случае с кутьей. Она первая и главная.

Ингредиенты:

2 стакана очищенной пшеницы

200 г молотого мака

2 стакана воды (растительного молока)

200 г жидкого меда

1 ст. л. сахара

150 г очищенного миндаля

150 г грецких орехов

100 г изюма

10 шт. кураги

10 шт. инжира

10 шт. чернослива

1 ч. л. апельсиновых цукатов

Что делать дальше?

Промыть пшеницу и залить горячей водой. Оставить, чтобы набухла. Слить воду слить, пшеницу еще раз хорошо промыть и варить до мягкости. Но следите, чтобы не пересушить, потому что кутья получится слишком сухой. Мак залить водой (или растительным молоком) и варить на слабом огне, постоянно помешивая, пока не будет напоминать сгущенку. Затем мак смешать с сахаром, охладить. Когда мак и пшеница остынут, смешать, добавить измельченный миндаль, орехи, изюм, курагу, чернослив, инжир, цедру, смешать. Воду подогреваем с медом, пока масса не станет однородной. Но она не должна закипеть! Вливаем смесь в кутью. Тщательно перемешиваем.

Если любишь сладкую кутью, то добавь больше меда или используй миндальное молоко. Приятного тебе аппетита!

Голубцы с рисом и грибами

Ингредиенты:⠀

3 стакана вареного риса

15-20 капустных листьев

1/2 стакана грибов

1 небольшая морковь

1 стакан имбиря

соль по вкусу

приправа (1 ст. л. соевого соуса + перец + 2 ч. л. кунжутного масла, соль и перец по вкусу)⁣

Соус:

1,5 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кленового сиропа

1 ст. л. рисового уксуса

1 нарезанный перец чили (по желанию)

1/2 стакана воды

соль и перец по вкусу

Грибы, морковь мелко порезать. Имбирь измельчить. Потушить имбирь до аромата. Добавить грибы и тушить еще 1-2 минуты. Переложить смесь в миску, затем добавить морковь, вареный рис и хорошо перемешать с приправами. Довести кастрюлю с водой до кипения, бланшировать капустные листья в течение около 45 секунд. Снять и быстро погрузить ее в ледяную воду. Положить один капустный лист на чистую поверхность. Добавить 1 ложку начинки (количество зависит от размера листа) внутрь, сложить по бокам и завернуть. Повторить то же самое с другими ингредиентами. Разогреть сковороду и выложить голубцы. Готовить с обеих сторон, пока голубцы не подрумянятся.

Смешать все ингредиенты для соуса в кастрюле, довести до кипения и варить до легкого загустения.

Затем полить голубцы соусом, украсить кунжутом и мелко нарезанной кинзой.

Драники со шпинатом и морковью

Необычный вариант драников, но гораздо ярче и полезнее обычных картофельных.

Ингредиенты:⠀

3 картофелины ⠀

1/2 чашки (120 мл) шпината

1/2 головки лука ⠀

1/2 моркови ⠀

1,5 ст. л. кукурузной муки ⠀

1/2 ч. л. перца чили ⠀

соль по вкусу ⠀

Картофель и морковь натереть на большой терке. Руками отжать лишнюю жидкость. Нарезать лук и шпинат. Добавить в смесь картофеля и моркови. Добавить перец, соль и кукурузную муку. Хорошо перемешать. Поставить большую сковороду на огонь (антипригарная сковорода). Руками слепить из смеси небольшие пирожки или выложить на сковородку ложкой. ⠀ Обжарить немного с двух сторон до хрустящей корочки, затем убавить огонь и жарить до готовности.

Овощные шарики

Очень вкусные шарики с булгуром, капустой и морковью.

Ингредиенты:⠀

100 г булгура

200 г воды

200 г цветной капусты

240 г моркови

30 г гречневой муки

10 г пшеничной цельнозерновой муки

соль, специи по вкусу

Отварить булгур в указанном количестве воды. Отварить цветную капусту и морковь 10 минут в подсоленной воде и остудить. Измельчить в крошку в блендере. Все ингредиенты смешать. Посолить, поперчить, можно добавить мускатный орех. Сформировать шарики и выложить на противень. Запекать в духовке при 200 °С примерно 20 минут.

Грибы в чесночном соусе

Мы привыкли ставить на стол консервированные грибочки, а давайте в этот раз запечем их в духовке?

Ингредиенты:

150 г грибов ⠀⠀

1 ст. л. растительного масла

3 ст. л. бальзамического уксуса ⠀

2 ст. л. соевого соуса

3 зубчика чеснока, нарезанные ⠀⠀

1/2 ч. л. тимьяна, нарезанный

соль и перец по вкусу

кинза

Разогреть духовку до 200 °С. Выложить на лист грибы, полить их бальзамическим уксусом, соевым соусом, посыпать чесноком, тимьяном, солью и перцем. Запекать в духовке 20 минут, периодически помешивая.

Перед подачей к праздничному ужину добавь порезанную кинзу.

Борщ с чечевицей и тофу

Без борща или капустняка — никуда. Но давайте сварим не обычный красный борщ, а с чечевицей.

Ингредиенты:

1-1,5 л воды

1 свёкла

1 морковь

1 стакан чечевицы

400 мл протертых помидор

1 ч. л. копченой паприки

3 зубчика чеснока

соль — по вкусу

перец — по вкусу

жесткий тофу — по вкусу

Соус:

1/3 стакана кешью

1/3 стакана подсолнечных семян

1/3 стакана белого кунжута

1/2 стакана воды

Чечевицу предварительно отварить до готовности. Тофу нарезать на большие кусочки и замариновать: соевый соус, мисо паста, копченая паприка, перец, горчица. Перед подачей тофу слегка обжарить. Воду вскипятить. Свеклу и морковь натереть на большой или средней терке. Соединить все ингредиенты, не считая тофу, довести до кипения и варить 5-7 минут. Снять с огня, добавить мелко нарезанный чеснок. Для соуса все предварительно замочить на пару часов. Если нет времени, можно залить крутым кипятком на 10 минут. Слить воду, взбить в блендере со свежей водой. Добавить соус в борщ.

Салат с фасолью и авокадо

Ингредиенты:

фасоль (отварная или консервированная)

авокадо

перец болгарский

помидор — 2 шт.

кукуруза

чеснок

кинза

соевый соус

лимон или лайм

Обжариваем кукурузу в соевом соусе. Режем помидоры, авокадо, перец и чеснок кубиками. Все смешиваем, добавляем фасоль, кинзу, специи и лимонный сок.

Стейк форели/семги

Пергамент берите высококачественный. Края пергамента можно ничем не закреплять, просто сворачивать.

Если не выходит, можно закрепить его нитью.

Ингредиенты:

стейки рыбы

помидоры черри⠀

болгарский перец ⠀

морковь⠀

кабачок⠀

оливковое масло⠀

дольки лимона⠀

специи (соль, перец, прованские травы)⠀

пергамент⠀

свежий розмарин

Мелким кубиком порезать морковь, кабачок, черри, добавить специи и оливковое масло. ⠀ Рыбу выложить в челноки из пергамента (закалываем пергамент, как конфету, с двух сторон). Натереть рыбу специями. Выложить овощи в челноки и отправить все запекаться в предварительно разогретую до 200 °С духовку на примерно 45 минут.

Украшаем для подачи веточками розмарина.

Пампушки с чесноком и зеленью

Ингредиенты на 16 пампушек:

500 г муки

1 ч. л. соли (5 г)

1 ст. л. сахара (30 г)

1 ч. л. дрожжей (5 г)

300 мл теплой воды

4 ст. л. масла

Намазка:

2 крупные дольки чеснока

укроп

петрушка

5 ст. л. теплой воды

5 ст. л. масла

соль

Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем воду и масло, вымешиваем тесто, пока почти не будет липнуть к рукам, около 10 минут.

Тесто кладем в миску, смазанную растительным маслом, и оставляем подходить на 1 час в теплом месте.

Делим тесто на 16 частей. На поверхность наливаем масло и формируем пышки.

Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, или просто смазанный маслом.

Оставляем подойти на 40-50 мин.

Выпекаем при 190 °С 30 минут.

Для намазки соединяем все ингредиенты.

Готовые пышки смазываем намазкой и оставляем на 10-15 мин.

Постные блины с яблочной начинкой

Ингредиенты:

500 г — мука

700 г — минеральная вода

1/2 ч. л. соли

подсластитель по вкусу

ванилин

куркума (для цвета, не обязательно)

10 г — растительное масло

Начинка:

2-3 яблока

вода (для тушения ~100 г)

кокосовый сахар 30-40 г

корица

Смешать сухие ингредиенты, постепенно добавлять воду и перемешивать до нужной консистенции, добавить в тесто масло, перемешать. Выпекать на разогретой сковороде. Яблоки очистить, нарезать маленькими кубиками, переложить в сковороду, добавить воды, тушить на среднем огне под закрытой крышкой. Когда яблоки немного смякнут, добавить кокосовый сахар, корицу, убавить огонь, тушить до готовности — примерно 10 минут. При необходимости добавить немного воды, чтобы не подгорало.

Апельсиновый пирог

Ингредиенты для теста:

2 чашки (480 мл) муки

1-2 ст. л. сиропа

1 ч. л. соды

1 чашка (240 мл) воды

100 мл кокосового масла

сок и цедра 2 апельсинов

Ингредиенты для сиропа:

сок 1 апельсина

100 мл воды

1 ст. л. сиропа

Смешайте сухие ингредиенты для теста в миске. Смешать воду, апельсиновый сок, растительное масло, цедру. Соединить все ингредиенты, вымесить влажное тесто, выпекать 30-35 минут при 180 °С. Готовый пирог пропитать сиропом.

Узвар

Смесь любимых сухофруктов складываем в большую кастрюлю.

Заливаем прохладной водой и оставляем на 20-30 минут. Сухофрукты должны набраться водой и размякнуть.

Доводим потом до кипения.

Накрываем кастрюлю крышкой. Заворачиваем в плед и оставляем на несколько часов до полного охлаждения.

И добавляем мед, но не сразу, чтобы он не утратил свои свойства.

Редакция Вікон желает тебе вкусной кутьи и замечательного Святвечера с семьей. Надеемся, наши рецепты тебя вдохновили на что-то новое.

