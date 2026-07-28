Салат Десятка на зиму: бабушкин рецепт, который не выходит из моды

Салат Десятка — это настоящая классика домашних заготовок. Наши бабушки и мамы любили его именно за то, что не нужно было каждый раз искать записную книжку с рецептами — ты просто считаешь: 10 баклажанов, 10 перцев, 10 помидоров, 10 луковиц, 10 зубчиков чеснока.
Но почему же теперь в интернете так много его рецептов? Ответ прост: есть тонкости приготовления, и у разных хозяек они — свои. Так что ищем “золотой стандарт”, чтобы получилось максимально вкусно!
Салат Десятка на зиму: секреты приготовления
Действительно, в интернете и кулинарных книгах можно найти множество разных рецептов Десятки. И вот чем они отличаются:
- Маринад: вкусы у всех разные, кто-то любит сладковатый салат и добавляет больше сахара, кто-то предпочитает выраженную кислинку и увеличивает количество уксуса.
- Количество масла: в более старых рецептах брали довольно много масла (до 300–400 мл). Сейчас часто уменьшают его количество до 150–200 мл, чтобы сделать салат менее калорийным.
- Способ нарезки: в одном рецепте предлагают резать овощи крупными кружочками (чтобы баклажан ощущался кусочками), в другом — кубиками или даже соломкой (для более нежной текстуры).
- Дополнительные специи: кто-то добавляет острый стручковый перец, душистый перец, лавровый лист или зелень петрушки.
А еще существуют разные технологии приготовления салата Десятка.
- Способ 1 (ленивый): все овощи складывают в кастрюлю одновременно, заливают маринадом и тушат.
- Способ 2: овощи выкладывают слоями и постепенно проваривают.
- Способ 3: баклажаны или лук сначала обжаривают, что придает салату пикантный вкус.
Мы выбрали для тебя лучший вариант рецепта, но ты можешь учесть всё вышесказанное и проявить кулинарное творчество.
Салат Десятка на зиму: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- Баклажаны — 10 шт. (среднего размера)
- Болгарский перец — 10 шт. (лучше красный или мясистый разноцветный)
- Помидоры — 10 шт. (сочные и спелые)
- Репчатый лук — 10 шт. (среднего размера)
- Чеснок — 10 зубчиков
- Растительное масло — 300 мл
- Уксус 9% — 150 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст. л. (без горки)
Пошаговый способ приготовления салата Десятка на зиму
Тщательно вымой все овощи:
- Баклажаны: отрежь хвостики, нарежь толстыми кружочками или крупными кусочками (если кожура толстая — можешь частично снять ее). Если баклажаны горчат, пересыпь их солью на 15 минут, затем промой холодной водой.
- Болгарский перец: очисти от семян и нарежь широкими полосками или четвертинками.
- Помидоры: нарежь крупными дольками (на 4–6 частей).
- Лук: нарежь полукольцами или крупными перьями.
- Чеснок: очисти и нарежь тонкими пластинками (или пропусти через пресс в самом конце).
Приготовь маринад и туши:
- В большую широкую кастрюлю (а лучше казан) влей растительное масло, уксус, добавь сахар и соль. Перемешай и поставь на огонь.
- Когда маринад закипит, выложи в кастрюлю все подготовленные овощи: помидоры, баклажаны, перец, лук и чеснок.
- Аккуратно перемешай овощи, чтобы они покрылись маринадом.
- Доведи салат до кипения на среднем огне. Помидоры быстро пустят сок, и жидкости станет много.
- После закипания уменьши огонь до слабого, накрой крышкой и туши салат примерно 30 минут, периодически очень аккуратно перемешивая деревянной лопаткой, чтобы не превратить овощи в кашу. Овощи должны стать мягкими, но сохранить форму.
Законсервируй правильно:
- Заранее простерилизуй банки и крышки.
- Разложи горячий салат Десятка по стерилизованным банкам вместе с соком-маринадом до самого верха. Сразу закатай крышками.
- Переверни банки вверх дном, укутай теплым одеялом и оставь до полного остывания (примерно на сутки).
Теперь твоя Десятка прекрасно простоит всю зиму даже в обычной квартире. А зимой открытая баночка порадует тебя невероятным вкусом и ароматом! Приятного аппетита!
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Источник фото: Рinterest.
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