Салат Десятка на зиму: бабушкин рецепт, который не выходит из моды

Салат Десятка — это настоящая классика домашних заготовок. Наши бабушки и мамы любили его именно за то, что не нужно было каждый раз искать записную книжку с рецептами — ты просто считаешь: 10 баклажанов, 10 перцев, 10 помидоров, 10 луковиц, 10 зубчиков чеснока.

Но почему же теперь в интернете так много его рецептов? Ответ прост: есть тонкости приготовления, и у разных хозяек они — свои. Так что ищем “золотой стандарт”, чтобы получилось максимально вкусно!

Салат Десятка на зиму: секреты приготовления

Действительно, в интернете и кулинарных книгах можно найти множество разных рецептов Десятки. И вот чем они отличаются:

Маринад : вкусы у всех разные, кто-то любит сладковатый салат и добавляет больше сахара, кто-то предпочитает выраженную кислинку и увеличивает количество уксуса.

: вкусы у всех разные, кто-то любит сладковатый салат и добавляет больше сахара, кто-то предпочитает выраженную кислинку и увеличивает количество уксуса. Количество масла : в более старых рецептах брали довольно много масла (до 300–400 мл). Сейчас часто уменьшают его количество до 150–200 мл, чтобы сделать салат менее калорийным.

: в более старых рецептах брали довольно много масла (до 300–400 мл). Сейчас часто уменьшают его количество до 150–200 мл, чтобы сделать салат менее калорийным. Способ нарезки : в одном рецепте предлагают резать овощи крупными кружочками (чтобы баклажан ощущался кусочками), в другом — кубиками или даже соломкой (для более нежной текстуры).

: в одном рецепте предлагают резать овощи крупными кружочками (чтобы баклажан ощущался кусочками), в другом — кубиками или даже соломкой (для более нежной текстуры). Дополнительные специи: кто-то добавляет острый стручковый перец, душистый перец, лавровый лист или зелень петрушки.

А еще существуют разные технологии приготовления салата Десятка.

Способ 1 (ленивый) : все овощи складывают в кастрюлю одновременно, заливают маринадом и тушат.

: все овощи складывают в кастрюлю одновременно, заливают маринадом и тушат. Способ 2 : овощи выкладывают слоями и постепенно проваривают.

: овощи выкладывают слоями и постепенно проваривают. Способ 3: баклажаны или лук сначала обжаривают, что придает салату пикантный вкус.

Мы выбрали для тебя лучший вариант рецепта, но ты можешь учесть всё вышесказанное и проявить кулинарное творчество.

Салат Десятка на зиму: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Баклажаны — 10 шт. (среднего размера)

Болгарский перец — 10 шт. (лучше красный или мясистый разноцветный)

Помидоры — 10 шт. (сочные и спелые)

Репчатый лук — 10 шт. (среднего размера)

Чеснок — 10 зубчиков

Растительное масло — 300 мл

Уксус 9% — 150 мл

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст. л. (без горки)

Пошаговый способ приготовления салата Десятка на зиму

Тщательно вымой все овощи:

Баклажаны : отрежь хвостики, нарежь толстыми кружочками или крупными кусочками (если кожура толстая — можешь частично снять ее). Если баклажаны горчат, пересыпь их солью на 15 минут, затем промой холодной водой.

: отрежь хвостики, нарежь толстыми кружочками или крупными кусочками (если кожура толстая — можешь частично снять ее). Если баклажаны горчат, пересыпь их солью на 15 минут, затем промой холодной водой. Болгарский перец : очисти от семян и нарежь широкими полосками или четвертинками.

: очисти от семян и нарежь широкими полосками или четвертинками. Помидоры : нарежь крупными дольками (на 4–6 частей).

: нарежь крупными дольками (на 4–6 частей). Лук : нарежь полукольцами или крупными перьями.

: нарежь полукольцами или крупными перьями. Чеснок: очисти и нарежь тонкими пластинками (или пропусти через пресс в самом конце).

Приготовь маринад и туши:

В большую широкую кастрюлю (а лучше казан) влей растительное масло, уксус, добавь сахар и соль. Перемешай и поставь на огонь.

Когда маринад закипит, выложи в кастрюлю все подготовленные овощи: помидоры, баклажаны, перец, лук и чеснок.

Аккуратно перемешай овощи, чтобы они покрылись маринадом.

Доведи салат до кипения на среднем огне. Помидоры быстро пустят сок, и жидкости станет много.

После закипания уменьши огонь до слабого, накрой крышкой и туши салат примерно 30 минут, периодически очень аккуратно перемешивая деревянной лопаткой, чтобы не превратить овощи в кашу. Овощи должны стать мягкими, но сохранить форму.

Законсервируй правильно:

Заранее простерилизуй банки и крышки.

Разложи горячий салат Десятка по стерилизованным банкам вместе с соком-маринадом до самого верха. Сразу закатай крышками.

Переверни банки вверх дном, укутай теплым одеялом и оставь до полного остывания (примерно на сутки).

Теперь твоя Десятка прекрасно простоит всю зиму даже в обычной квартире. А зимой открытая баночка порадует тебя невероятным вкусом и ароматом! Приятного аппетита!

А еще читай в нашем другом материале о маринованных баклажанах на зиму: пикантных, ароматных и очень вкусных.

Источник фото: Рinterest.

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