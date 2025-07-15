Стиль жизни

Как правильно выбрать арбуз, чтобы был спелый, сочный и сладкий

Богдана Макалюк, журналист сайта 15 июля 2025, 20:45
как выбрать арбуз
Фото Pixabay

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