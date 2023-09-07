Можно ли поправиться от арбуза: разрешенные нормы употребления на диете

Арбуз — любимая ягода многих людей. Ведь ее отличает сочность, яркий вкус и неповторимый аромат. Однако те, кто худеют, часто задают себе вопрос о том, насколько уместно есть арбуз на диете. Можно ли поправиться от арбуза — читай в материале.

Можно ли набрать вес от арбуза: объясняет нутрициолог

По словам нутрициолога Карины Касрашвилли, арбуз на диете есть можно. Ведь эта ягода на 90% состоит из воды. Поэтому вечером или на ночь лучше ее избегать, чтобы утром не увидеть отеки.

Рекомендованная порция для того, чтобы не набрать вес от арбуза — 350-400 г за раз.

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Можно ли поправиться от арбуза и как его правильно употреблять

Арбуз рекомендуют употреблять в пищу именно в сезон. То есть в, то время, когда он полностью созреет (конец лета и начало осени). То есть арбузы, купленные в августе и сентябре — самые вкусные и питательные.

Кроме этого, пользу приносит сок арбуза и его мякоть.

Преимущество арбуза в том, что за небольшое количество калорий он все-таки дарит человеку мощный заряд энергии. Это происходит благодаря тому, что в нем есть клетчатка и множество минеральных веществ.

Можно ли потолстеть от арбуза и кому его лучше не есть

Из-за того, что в арбузе высокое содержание фруктозы, от поедания арбузов действительно можно набрать лишние килограммы. Важно понимать, что арбузы противопоказаны людям:

с проблемами углеводного обмена;

болезнями желудка и кишечника;

склонностью к диарее.

Можно ли набрать вес от арбуза и какие правила следует соблюдать

Если ты сидишь на жесткой диете, нутрициолог советует придерживаться ее и рассчитывать калории. То есть, нужно следовать правилу дефицита калорий, учесть КБЖУ продукта в дневной рацион (лучше уменьшить потребление других продуктов, содержащих глюкозу и фруктозу).

Покупай ровно столько арбуза, сколько тебе позволено съесть. И сразу отложи свою порцию на отдельную тарелку, отнесись к нему, как к десерту. Ешь ягоды в меру, тогда все будет хорошо.

А как избавить овощи от нитратов и употреблять их правильно, мы рассказали в материале.

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