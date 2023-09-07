Здоров'я та краса

Чи можна набрати вагу від кавуна: дозволені норми вживання на дієті

Анна Голішевська, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 17:30
Кавун
Фото: Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Марися Нікітюк
Сльози, бомба сповільненої дії від СРСР та бажання вижити — в інтерв’ю режисерки фільму Я.Ніна
Онука
Головна мета — ще попереду. Співачка ONUKA про депресію, популярність та плани
Як оформити статус дитина війни та хто може його оформити
Маленькі серця, розбиті війною. Як оформити статус дитини, що постраждала внаслідок бойових дій
Дивитись більше

Матеріали по темі

Марися Нікітюк
Сльози, бомба сповільненої дії від СРСР та бажання вижити — в інтерв’ю режисерки фільму Я.Ніна
Зелений чай: корисні елементи та ефект
Чашка не тільки гарячого напою, а й важливих речовин — яка користь зеленого чаю
Що робити, коли болить горло: чи допоможуть полоскання
“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”
календар щеплення дітей
Це обов’язково! Новий календар профілактичних щеплень від МОЗ

Відео
0:04:26
Кліщіївка

Воєнний злочин — це їхній стиль життя. Що відбувається у Кліщіївці та до чого додумуються окупанти
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Ектор Хіменес-Браво
Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі
0:04:06
Музей голодомору проводить зацифрування доказів: що відомо
Кожен зможе побачити докази злочину. Музей Голодомору проводить зацифрування документів
0:07:23
Дмитро Дозірчий: історія Героя України про перший день повномасштабної війни
Пішов на прорив російського десанту та вивів бригаду з оточення! Історія Героя України Дмитра Дозірчого
0:04:08
Ціни на овочі 2023
Борщовий набір подешевшав? Яких цін на овочі чекати восени
0:02:56
Укриття в школах
Басейн, кімната для релаксу та навіть кухня! Взірцеве укриття для школярів столиці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:11
Яка ситуація у Благодатному на Миколаївщині 5 вересня 2023: що відомо
Десятеро жителів намагаються відновити рідне село: як виживає вщент знищене Благодатне на Миколаївщині
Більше відео
Онука
Читати далі
Головна мета — ще попереду. Співачка ONUKA про депресію, популярність та плани
Як приготувати ледачі голубці: в духовці, в мультиварці, на сковороді
Читати далі
Простіше нікуди! Рецепт лінивих голубців у духовці, мультиварці, на сковороді й у каструлі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь