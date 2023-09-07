Чи можна набрати вагу від кавуна: дозволені норми вживання на дієті

Кавун — улюблена ягода багатьох людей. Адже її вирізняє соковитість, яскравий смак та неповторний аромат. Однак ті, хто худнуть, часто ставлять собі питання про те, наскільки доречно їсти кавун на дієті. Чи можна набрати вагу від кавуна — читай в матеріалі.

Чи можна набрати вагу від кавуна: пояснює нутриціолог

За словами нутриціолога Карини Касрашвіллі, кавун на дієті їсти можна. Адже ця ягода на 90% складається із води. Тому ввечері або на ніч краще її уникати для того, щоб зранку не побачити набряки.

Рекомендована порція для того, аби не набрати вагу від кавуна — 350-400 г за раз.

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Чи можна потовстішати від кавуна та як його правильно вживати

Кавун рекомендують вживати в їжу саме в сезон. Тобто, в той час, коли він повністю дозріє (кінець літа і початок осені). Тобто, кавуни, куплені в серпні й вересні — найсмачніші та найпоживніші.

Крім цього, користь приносить сік кавуна і його м’якуш.

Перевага кавуна в тому, що за невелику кількість калорій він все-таки дарує людині потужний заряд енергії. Це відбувається завдяки тому, що в ньому є клітковина і безліч мінеральних речовин.

Чи можна потовстішати від кавуна та кому його краще не їсти

Через те, що в кавуні високий вміст фруктози, через поїдання кавунів й справді можна набрати зайві кілограми. Важливо розуміти, що кавуни протипоказані людям:

з проблемами вуглеводного обміну;

хворобами шлунку та кишківника;

схильністю до діареї.

Чи можна набрати вагу від кавуна та яких правил слід дотримуватися

Якщо ти сидиш на жорсткій дієті, нутриціолог радить дотримуватися та розраховувати калорії. Тобто, потрібно слідувати правилу дефіциту калорій, врахувати КБЖВ продукту в денний раціон (краще зменшити споживання інших продуктів, що містять глюкозу і фруктозу).

Купуй рівно стільки кавуна, скільки тобі дозволено з’їсти. І відразу відклади свою порцію на окрему тарілку, постався до нього, як до десерту. Їж ягоди в міру, тоді все буде добре.

А як позбавити овочі від нітратів та вживати їх правильно, ми розповіли в іншому матеріалі.

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