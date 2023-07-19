Важливе правило вирощування. Як пасинкувати кавуни та навіщо це робити — детально

Вирощування кавунів не таке складне, як здається. Багато городників наважуються на це, а потім зіштовхуються з питаннями, яких раніше не знали.

У нашому матеріалі розповідаємо, як пасинкувати кавуни та для чого це роблять.

Як пасинкувати кавуни: способи у відкритому ґрунті

Пасинкування чи прищипування кавунів дещо схоже на такий самий процес із розсадою. Воно потрібне для швидкого достигання та солодкості кавуна.

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Прищипування не є обов’язковим, але якщо ти хочеш великий та стиглий плід, витрать трохи часу на таку процедуру. Пасинкування спрощує ріст кавунів, тому всі поживні речовини з ґрунту йдуть саме в плід.

Схема прищипування кавунів дуже проста:

На кущі має бути не більш як чотири плоди.

Найвищий, тобто головний пагін видаляти не можна.

Побічні пагони слід підрізати, щоб рослина не витрачала зайві сили.

Зріж безплідні пагони.

Найвищі пагони, що ростуть від головного стебла — відріж.

Одна гілка — один кавун. Тобто на одному кущі може вирости два – чотири великих кавуни.

Обрізувати пагони слід секатором чи садовими ножицями. Таким чином полегшені кущі будуть краще направляти корисні речовини в плоди, бо не витрачатимуть їх на розростання пагонів.

Найголовнішим правилом прищипування кавунів є не пошкодити головне стебло. У такому випадку це може вплинути на врожайність усього куща. Кавуни виростуть маленькими або не виростуть узагалі.

Для такої процедури слід вибрати сонячний день без опадів. Адже у вологу погоду місця зрізів можуть почати гнити.

Схема пасинкування стосується великих сортів кавунів, однак якщо ти вирощуєш малі сорти, вона трохи відрізняється. На кущах маленьких сортів дозволяється залишати не три – чотири, а п’ять – шість зав’язей плодів.

Коли кавуни почнуть збільшувати масу, можна видаляти нижні пагони. Якщо з’являються нові пасинки — їх також потрібно зрізувати регулярно.

Крім пасинкування важливо пам’ятати, що кавуни люблять вологу. Тому поливай їх тричі на тиждень вранці або пізно ввечері. Після появи зав’язей варто перейти на крапельний полив. До речі, ми розповідали, як зробити крапельний полив.

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