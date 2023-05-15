Спека — більше не загроза! Як зробити крапельний полив своїми руками: підбірка методів

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 15 Травня 2023, 15:30
крапельний полив
Фото: Pexels

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