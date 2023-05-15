Спека — більше не загроза! Як зробити крапельний полив своїми руками: підбірка методів

Попереду спекотне літо, а отже — палюче сонце й сухість повітря. Часто саме з цих причин гине врожай, адже не завжди городники мають змогу поливати культури. Та вихід є — автономний крапельний полив.

Така система часто рятує врожай, адже підтримує достатню вологу в ґрунті в посушливу та спекотну погоду, коли господарів немає вдома. А ще вона значно економить воду, якщо порівнювати з традиційним поливом зі шланга.

Можна придбати автоматизовану систему, яка за допомогою датчиків визначатиме, чи достатня волога ґрунту, й за потреби зрошуватиме його водою.

Автоматизована система дозволить власникам городу жити в місті й при цьому не втратити врожай. Також принада таких систем в тому, що можна налаштувати частоту поливу для кожної культури окремо.

Та попри усі перераховані плюси, є й мінус — за систему та її встановлення доведеться платити чималі кошти. Багатьом такі витрати не по кишені, тож доводиться імпровізувати.

Принцип роботи крапельного поливу зрозумілий та простий, тож його можна зробити власноруч навіть тим, хто не вчився на інженера. Читай, як зробити крапельний полив з підручних матеріалів своїми руками.

Кому підходить крапельний полив: види та розрахунок

Крапельний полив найкраще підійде для томатів, цибулі, часнику та іншої зелені. Він підтримуватиме оптимальну вологість ґрунту, що допоможе збільшити врожай на 30–40%.

Ще однією перевагою є те, що обладнання не контактує з рослиною, що береже її від появи плям та плісняви.

Є три основні типи зрошення: крапельна стрічка, лінія та трубка. Відтворити їх можна з підручних матеріалів: пластикових пляшок, пластикових труб чи навіть крапельниць.

Та важливим є не лише тип поливу, а і його дозування. Тож перед тим, як зробити крапельний полив у домашніх умовах, зверни увагу на різні норми для садової ділянки, городу та клумби.

Для визначення витрати потрібно визначити площу, яку має покривати зрошення, та помножити її на середню водопотребу ділянки.

Приклад для газону, площею 800 кв. м. Водопотреба газону в нашому кліматі становить близько 4 мм. Розрахунки: 800 кв. м x 4 мм = 3200 мм/кв. м = 3200 л = 3,2 куб. м — обсяг рекомендованої кількості води на день.

Як зробити крапельний полив з пляшок: переваги та інструкція

Полив з пляшок — найбільш економне та просте рішення. У створенні крапельного поливу з пляшок є низка переваг:

відчутна економія води;

низька вартість потрібних матеріалів системи та легкість в обслуговуванні;

коріння отримує теплу рідину, адже вода встигає нагрітися під променями сонця. Це допомагає підвищити врожайність;

зменшується потреба в розпушуванні ґрунту навколо рослини;

універсальність: застосування не залежить від типу ґрунту чи способу вирощування овочів. Тож можна сміливо використовувати систему в теплиці та на городі;

відсутність затверділої земляної оболонки поблизу рослини;

автономність. Завдяки такому поливу можна спокійно залишити грядку на три – п’ять днів без нагляду.

Та є й недоліки. Оскільки систему навряд чи вдасться автоматизувати без спеціальних знань, знадобиться кілька десятків хвилин на день, щоб наповнити місткості вручну.

Використовувати таку систему доведеться вранці та ввечері. Адже такий підхід дасть найкращі результати зрошення.

Крапельний полив з пляшки: інструкція

Щоб зробити крапельний полив з пляшки, підготуй місткість потрібного об’єму, гострий предмет: ножиці, голки або ніж, тонкі трубки з ПВХ. А тепер просто дотримуйся правильного алгоритму й усе вийде.

Внизу пластикової пляшки місткості 0,5–1,5 л зроби 5–10 маленьких отворів, через які вода потраплятиме в ґрунт. Встанови пляшки по периметру ділянки з інтервалом до 1 м. Зроблені отвори мають опинитися під землею, а горлечко пляшки — на поверхні.

Як зробити крапельний полив із пластикових труб: інструкція

Полив із пластикових труб — найкращий варіант для домашнього саду. Він передбачає систему трубок різного діаметру з отворами, через які вода повільно стікає в ґрунт.

Більшість робочих елементів мають бути виготовлені з атмосферостійкого поліетилену, термін служби якого має бути не меншим за два – п’ять років. Інакше кожен отвір буде швидко засмічуватиметься, а систему доведеться перевстановлювати.

Крапельні лінії поєднується з трубами, які підводять воду, за допомогою спеціальних муфт. Канали транспортування рідини стабілізуються у землі пластиковими чи металевими штифтами.

Що купити для крапельного поливу з труб

Для крапельного поливу з труб слід придбати матеріали та інвентар:

Підготуй водорозподільні труби, клапани, муфти, гідравлічне обладнання. На невеликій ділянці землі достатньо каналу 20–25 мм у діаметрі.

Для влаштування дренажного шару під зрошувачами знадобиться гравій. У траншеях шириною 30 см цей шар має бути висотою в 10 см.

При виборі автоматизованої установки доведеться купувати програмований контролер, який підключається до датчика дощу або системи визначення вологості ґрунту. Також корисним буде комплект електроклапанів, які вмикають живлення на окремих блоках поливу.

Перед тим як зробити крапельний полив із пластикових труб, важливо подбати про інвентар. Основне обладнання — лопата для копання та заповнення канавок. Знадобиться також:

рулетка, дріт або мотузка з кріпильними кілками;

будівельні ножиці та ножівки для різання труб;

розвідний ключ для з’єднання шлангів;

викрутка та гайкові ключі з відкритим зівом для регулювання іригаційних пристроїв

Монтаж

Тепер перейдімо до монтажу ліній. Проклади трубу вздовж траншеї. Відразу зроби розподіл та з’єднання.

Ножицями розріж трубу в конкретному місці й, відтягуючи гайки кріплення, одягни на кінець труби прокладки. Для надійного з’єднання вдави хомути у роз’єм та затягни їх щільніше.

Після цього лишиться лише перевірити систему. Перед фіксацією сітки із труб зроби тестовий запуск. Це допоможе оцінити, наскільки рівномірно розподілений тиск, та усунути можливі протікання на окремих ділянках.

Як зробити крапельний полив із крапельниць: інструкція

Системи цього типу можна живити як від водопроводу, так і з місткості для дощової води. Дощова вода має кращий pH та температуру, близьку до навколишнього середовища, що захищає рослини від теплового удару.

На етапі проектування важливо правильно розрахувати довжину шлангів та кількість крапельниць. Це допоможе уникнути придбання зайвих блоків чи нестачі матеріалів.

Для того щоб зробити крапельний полив, об’єднай та встанови такі елементи:

поліетиленова труба невеликого діаметра;

система з вбудованими крапельницями, яка розміщується навколо рослин. Важливо підібрати оптимальну жорсткість крапельної лінії та зафіксувати її у ґрунті спеціальною шпилькою;

редуктор. Прилад підключається безпосередньо до лінії розподілу води. Додатковий елемент дасть змогу знизити початковий тиск в каналі, інакше система може бути неефективною;

фільтри. Через малий переріз емітерів канал засмічується вже після кількох перших поливів.

Відомо, що різні культури потребують різного поливу. Читай, як поливати цибулю, щоб швидко росла та не гнила.

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