Як поливати орхідею, щоб не зіпсувати квітку: прості поради

Орхідея вимагає дуже уважного догляду. Навіть неправильний може призвести до того, що квітка пропаде. Ми розповімо, як правильно поливати орхідею, щоб вона добре росла.

Коли поливати орхідею

Спочатку потрібно визначити, коли треба поливати орхідею. Адже ця квітка може перенести легке пересушування, а від надмірної вологи починає гнити коріння.

Найпростіше зрозуміти, коли потрібно поливати орхідею, якщо рослина знаходиться у прозорому горщику. По-перше, зрозуміти, що квітці потрібен полив можна за підсохлим субстратом, а по-друге, — по корінню.

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Якщо коріння яскраво-зеленого кольору, вологи достатньо. А якщо вони світлі і сріблясті, треба поливати орхідею.

Як правильно поливати орхідею

Полив орхідеї залежить також від ґрунту. Якщо квітка знаходиться в ґрунті транспортування — торф’яному — поливати орхідею можна просто зверху. Треба робити це акуратно і не потрапляти на листя, особливо в ті місця, звідки воно росте.

Якщо вона посаджена у спеціальний субстрат, полив зверху не допоможе.

Полив орхідеї: спосіб №1

Квітка повинна бути в спеціальному горщику з дірочками. Потім горщик потрібно поставити в таз із водою на 15-20 хвилин. Вода має бути відстояною або фільтрованою та не повинна перевищувати краї горщика. Вода з-під крана дуже жорстка і може зашкодити корінню орхідеї.

Як поливати орхідею: спосіб №2

Є ще один спосіб, як полити орхідею. Треба поставити горщик із квіткою у порожній таз. Потроху наливати воду зверху в горщик доти, доки вона на сантиметр-півтора не доходитиме до краю зовнішньої сторони.

Також залишити на 15-20 хвилин, потім треба не забути злити залишки вологи. За такого способу простіше визначити, скільки води потрібно для квітки. Суха кора не спливає під час занурення горщика.

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