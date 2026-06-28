Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня 2026: дбай про справи і вмикай пристрасть у коханні

Готуйся до тижня грандіозних космічних перевтілень! Понеділок почнеться гаряче: Меркурій розвертається в ретроградний рух, змушуючи нас уповільнити темп, зазирнути в минуле та навести лад у старих справах. Того ж дня потужна Повня в Козерозі допоможе тверезо поглянути на роботу й розставити пріоритети.

Поки ретроградний Меркурій гальмуватиме папери, невгамовний Марс у Близнюках підливатиме масла у вогонь, спонукаючи до активного спілкування та руху. Ну а на вихідних на нас чекає справжнє свято, адже красуня Венера переходить у знак Лева! Це одразу додасть усім нам впевності, пристрасті та бажання сяяти. Лови цей баланс, не поспішай і довіряй інтуїції!

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Цей тиждень вимагатиме від тебе вміння вчасно натискати на гальма. Повня змусить закрити старі робочі борги, зате звільнить купу простору для нових злетів. У стосунках не гарячкуй, навіть якщо захочеться посперечатися. З грошима поводься акуратно — ретроградний Меркурій не пробачає неуважності. На вихідних ти нарешті відчуєш неймовірне полегшення, романтику та приплив сил.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Настає ідеальний час для генерального прибирання у житті. Емоційно ти почуватимешся міцно та впевнено. На роботі не намагайся прискорити процеси, спокійно перевіряй документи й завершуй розпочате. Твій гаманець порадує стабільністю, головне — не позичай нікому великих сум. У вихідні обов’язково побалуй себе чимось красивим, затишні посиденьки вдома повернуть гармонію.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Твоя енергія вируватиме завдяки Марсу, але намагайся не хапатися за всі справи одночасно. Повня допоможе навести лад у фінансах та закрити давні рахунки. Стосунки з коханою людиною стануть яскравішими, проте уникай гострих слів у середині тижня. Професійна рутина може трохи дратувати, але це тимчасово. Вихідні подарують купу компліментів та незабутні зустрічі.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Для тебе це тиждень внутрішньої магії та глибокої інтуїції. Повня підкаже, які зв’язки вже віджили своє, допомагаючи скинути зайвий баласт. У роботі повертайся до перевірених ідей і не бійся виправляти минулі помилки. Гроші любитимуть тишу, тому плануй бюджет розумно. На вихідних ти відчуєш шалену впевненість у собі, яка привабить романтичні сюрпризи та щиру радість.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Готуйся до виходу на головну сцену цього літа! Початок тижня краще присвятити затишному відпочинку та турботі про власне здоров’я. На роботі колеги можуть просити про допомогу, не відмовляй їм. Фінансова сфера обіцяє бути стабільною, якщо утримаєшся від імпульсивних покупок техніки. А вже з суботи Венера у твоєму знаку зробить тебе королем чи королевою будь-якої компанії.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Тиждень відкриє перед тобою нові двері через старих знайомих. Емоційне тло буде дуже насиченим, але ти впораєшся з будь-якими хвилюваннями. На роботі Повня принесе довгоочікувані результати великого проєкту. В особистому житті пануватиме особлива ментальна близькість, розмовляйте щиро. Фінанси дозволять почуватися вільно, але великі інвестиції краще відкласти на потім.

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Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ці дні змусять тебе чітко розставити пріоритети між кар’єрою та домашнім затишком. На роботі можливі круті зміни, які згодом принесуть вигоду. У коханні прояви більше терпіння, адже Меркурій може плутати наміри та слова. Фінансова ситуація порадує невеликими, але дуже вчасними бонусами. Вихідні проведи серед друзів — ти отримаєш шалений заряд оптимізму та натхнення.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Твоя внутрішня сила зараз на висоті, тож сміливо довіряй своїм передчуттям. Повня принесе важливі новини здалеку або допоможе вирішити юридичну справу. На робочому місці проявляй активність, твої ідеї помітять і оцінять керівники. З грошима все складатиметься чудово, можливі несподівані подарунки. Кінець тижня подарує романтичний настрій та бажання творити красу навколо.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Настає час для глибокого перезавантаження та фінансової ревізії. Повня допоможе розібратися з дрібними боргами чи податками, повернувши спокій. У стосунках спалахне колишня пристрасть, тож готуйся до яскравих моментів із коханими. Професійні завдання вимагатимуть посидючості, не поспішай із висновками. Вихідні подарують відчуття свободи та неймовірне натхнення для подорожей.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Повня у твоєму знаку робить тебе головним героєм цього тижня! Емоції вируватимуть, але твоя фірмова витримка допоможе вийти переможцем із будь-якої ситуації. В особистому житті настане момент істини, стосунки стануть прозорішими та міцнішими. На роботі доробляй старі хвости й не бери нових зобов’язань. Грошові питання вирішуватимуться легко завдяки твоїй практичності.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Космос радить тобі трохи сповільнити шалений життєвий темп. Початок тижня ідеальний для того, щоб побути наодинці з думками та відпочити від галасу. На роботі займайся спокійною рутиною, не намагайся переробити всі справи самотужки. Фінанси залишаються міцними, гаманець під надійним захистом. Субота та неділя розфарбують особисте життя яскравими барвами й романтикою.

Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Цей тиждень принесе тобі купу натхнення через спілкування та творчість. Повня у секторі друзів допоможе зрозуміти, хто дійсно є твоєю надійною опорою. На роботі можливе повернення до давніх успішних ідей, які знову принесуть користь. Фінансова ситуація стабільна, можна порадувати себе дрібними покупками. Вихідні присвяти турботі про своє тіло, релаксу та відновленню сил.

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Джерело: Сafeastrology.com.

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