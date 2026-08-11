Гороскоп на 12 серпня 2026: сонячне затемнення змінює плани та дає новий шанс

Головне дійство 12 серпня 2026 — Молодик і Сонячне затемнення у Леві. Сонце з Місяцем змовилися й закликають тебе відпустити минуле, скинути маски й нарешті сяяти на повну.
Твоє натхнення підживлює Юпітер у тому ж Леві — він дає потужний заряд упевненості, а Меркурій допомагає красиво підбирати слова. Можливо, тобі захочеться раптових змін або свіжих ідей у стосунках — це пустує Венера у гармонійному союзі з Ураном.
Єдине застереження: Марс зараз у Раку, тому емоції можуть зашкалювати. Не рубай із плеча під впливом почуттів. Прислухайся до себе, відпусти зайве і сміливо плануй майбутнє.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
День принесе потужну хвилю енергії, яка змусить тебе вийти з тіні. Емоції будуть вирувати, але це чудовий шанс запалити новими ідеями оточуючих. У коханні час для щирих зізнань і сміливих кроків навпроти. На роботі не бійся брати відповідальність, твій ентузіазм помітять. З грошима все стабільно, проте утримайся від спонтанних витрат під впливом моменту.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)
Настрій закликає до затишку, але внутрішній голос шепоче про зміни. Взаємини з близькими вийдуть на новий рівень, якщо ти дозволиш собі бути відвертим і прибереш зайву впертість. Робочі справи вимагатимуть трохи більше гнучкості, але ти легко впораєшся. Фінансові деталі краще перевірити двічі, хоча загальний стан гаманця тішить і дарує впевненість у завтрашньому дні.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)
Голова вирує від ідей, а телефон розривається від повідомлень. Твій емоційний стан на висоті, ти наче магніт для цікавих людей. У стосунках чекай легких, приємних сюрпризів або романтичних розмов. Професійна сфера подарує класні перспективи завдяки твоїй комунікабельності. Грошовий потік пожвавиться, головне — не розтринькати все на перші ліпші примхи.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)
Почуття сьогодні дуже глибокі, але це твій суперресурс, а не слабкість. Довіряй інтуїції у спілкуванні з коханою людиною — вона підкаже правильний шлях до гармонії. На роботі варто діяти виважено, без поспіху, спираючись на внутрішній комфорт. Фінансова картина виглядає дуже оптимістично: можливі приємні надходження або вдала покупка для дому.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)
Це повністю твій день! Ти відчуєш неймовірне піднесення та бажання творити дива. Твоя харизма засліплює, тому в особистому житті очікуй море уваги й компліментів. У справах з’явиться шанс заявити про свої амбіції на повний голос — колеги підтримають. З грошима все чудово, але витрачай із розумом, щоб інвестувати у власне майбутнє та розвиток.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)
Час зупинитися й видихнути. Внутрішній спокій стане найкращим порадником. У стосунках пануватиме ніжність, якщо ти відкладеш перфекціонізм і просто насолодишся моментом. На роботі краще зайнятися плануванням і закриттям старих хвостів, ніж стартами. Фінанси потребують дисципліни, але невеликий подарунок для власного задоволення точно не завадить.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Легкість і натхнення супроводжуватимуть тебе від самого ранку. Настрій піднімуть зустрічі з друзями та щирі обійми. В особистому житті панує повна гармонія — ідеальний момент для романтичного побачення. На робочому фронті колеги охоче підхоплять твоє бачення. Фінансовий стан дозволить трохи розслабитися й порадувати себе чимось давно бажаним.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Твій амбітний настрій допоможе пробити будь-які стіни. На емоційному рівні відчуватиметься міць і готовність перевертати гори. Взаємини вимагатимуть чесності: просто скажи про свої бажання. У професійній сфері відкриваються нові горизонти, де ти можеш стати лідером. Грошові питання вирішуватимуться на твою користь, очікуй приємних новин.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Жага пригод і нових знань вийде на перший план. Ти почуватимешся максимально позитивно, заражаючи оптимізмом усіх довкола. У коханні на тебе чекають яскраві враження, можливий спільний спонтанний виїзд. Справи на роботі рухаються легко, особливо якщо вони пов’язані з новими проєктами. Фінанси в нормі, а сміливі ідеї незабаром принесуть додатковий дохід.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Козеріг (22 грудня – 19 січня)
День вимагатиме від тебе гнучкості, але ти вийдеш переможцем. Внутрішній стрижень допоможе зберегти рівновагу у будь-яких ситуаціях. У стосунках варто проявити м’якість — партнер чекає від тебе турботи, а не контролю. На роботі можливий крутий поворот, який зіграє тобі на руку. Фінансовий стан міцний, час замислитися про вигідні накопичення.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)
Твій креатив сьогодні вирує через край. Відчуття свободи даруватиме крила, а люди поруч надихатимуть на більше. У романтичних справах чекай на щирий діалог, який зблизить вас ще дужче. Робочі питання розв’яжуться легко завдяки твоєму нестандартному мисленню. Гроші притікають стабільно, проте утримайся від надто екстравагантних покупок.
Гороскоп на 12 серпня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)
Твоя чутливість сьогодні стане головним навігатором. Настрій буде мрійливим, але це допоможе знайти внутрішню гармонію. В особистому житті запанує повне взаєморозуміння — вас чекає теплий і затишний вечір. У роботі довіряй передчуттям, вони підкажуть вірний хід. Фінансова ситуація стабільна, приділи увагу здоров’ю та власному комфорту.
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Джерело: YourTango
А ще поцікався, яким буде сонячне затемнення 12 серпня 2026 і чим воно вражаюче.
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