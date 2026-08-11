Гороскоп на 12 серпня 2026: сонячне затемнення змінює плани та дає новий шанс

Головне дійство 12 серпня 2026 — Молодик і Сонячне затемнення у Леві. Сонце з Місяцем змовилися й закликають тебе відпустити минуле, скинути маски й нарешті сяяти на повну.

Твоє натхнення підживлює Юпітер у тому ж Леві — він дає потужний заряд упевненості, а Меркурій допомагає красиво підбирати слова. Можливо, тобі захочеться раптових змін або свіжих ідей у стосунках — це пустує Венера у гармонійному союзі з Ураном.

Єдине застереження: Марс зараз у Раку, тому емоції можуть зашкалювати. Не рубай із плеча під впливом почуттів. Прислухайся до себе, відпусти зайве і сміливо плануй майбутнє.

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Джерело: YourTango

А ще поцікався, яким буде сонячне затемнення 12 серпня 2026 і чим воно вражаюче.

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