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Рейтинг довіри до Зеленського у липні 2026 та кому з політиків українці довіряють найбільше

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Серпня 2026, 19:00 3 хв.
рейтинг зеленського

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