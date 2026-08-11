Рейтинг довіри до Зеленського у липні 2026 та кому з політиків українці довіряють найбільше

Вибори в Україні вже котрий рік затримуються через безпекову ситуацію, проте політичне життя вирує. Зміни у верхівці виконавчої системи влади призвели до появи нового фаворита соціологічних опитувань — в трійку лідерів увійшов колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Чи змінився рейтинг чинного президента України Володимира Зеленського і кому з політиків українці довіряють найбільше — у липні 2026 КМІС провів чергове дослідження і поділився його результатами.

Рейтинг Володимира Зеленського станом на липень 2026

Опитування, за результатами якого визначали рівень довіри до Володимира Зеленського та інших публічних діячів, проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 16–31 липня 2026 року. Це було всеукраїнське дослідження.

В ньому поєднували два способи вивчення громадської думки. З половиною респондентів говорили телефоном, а з іншою половиною спілкувалися особисто.

Загалом цього разу КМІС провів 1808 інтерв’ю. З них 905 були телефонними, з них 305 — із людьми, які проживали в Києві. Ще 903 інтерв’ю провели особисто, серед них 302 — з мешканцями столиці.

За результатами всеукраїнського опитування КМІС, найвищий рівень довіри серед десяти публічних діячів має Валерій Залужний — 66% українців йому довіряють, тоді як 24% – ні. Баланс довіри становить +42%.

Другим за рівнем довіри став Михайло Федоров: 63% довіряють і лише 16% не довіряють йому, що дає найвищий баланс серед усіх політиків — +46%.

Третю позицію посідає Кирило Буданов із 61% довіри, 22% недовіри та балансом +39%.

Володимиру Зеленському довіряють 56% опитаних, не довіряють — 38%. Баланс становить +18%.

Далі у рейтингу — мер Харкова Ігор Терехов: 47% довіряють, 19% – ні, баланс +29%. Водночас 23% респондентів заявили, що не знають його.

Андрію Білецькому довіряють 37%, 13% – ні, а 40% опитаних його не знають. Його баланс — +24%.

Негативний баланс довіри мають Сергій Притула, Дмитро Разумков, Олексій Гончаренко та Петро Порошенко.

Найгірший показник — у Порошенка: лише 20% йому довіряють, тоді як 76% не довіряють. Баланс становить -56%.

Читати на тему Втрати України і РФ у війні: Зеленський назвав кількість загиблих та поранених Український президент також оцінив поточну ситуацію на полі бою.

Рейтинг довіри до Зеленського під час війни: загальний аналіз дослідження

Загалом КМІС зафіксував запит на нових політичних лідерів.

Водночас чинний президент Володимир Зеленський зберігає позитивний баланс довіри. За оцінкою інституту, це свідчить про достатній рівень підтримки для його легітимності як глави держави.

При цьому інші дослідження КМІС показують, що більшість українців після завершення війни хотіли б бачити на посаді президента іншу людину.

У КМІС зазначають: високі показники Залужного, Федорова та Буданова можуть вказувати на те, що у повоєнний період суспільство вимагатиме оновлення владних структур.

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Джерело фото: Zelenskiy / Official.

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