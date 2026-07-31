Для тебе Війна в Україні

Втрати України і РФ у війні: Зеленський назвав кількість загиблих та поранених

Марина Слизовська 31 Липня 2026, 16:00 2 хв.
Зеленськи озвучив втрати України у війні
Фото Сайт президента України

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