Втрати України і РФ у війні: Зеленський назвав кількість загиблих та поранених

Втрати України у війні станом на сьогодні становлять близько 50 тис. загиблих та 400 тис. поранених військових.

Таку інформацію озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Втрати України у війні з Росією: що каже Зеленський

Втрати України у війні наразі є приблизними та неповними.

— У нас близько 50 000 загиблих солдатів, близько 400 000 поранених, а також величезна кількість зниклих безвісти, — заявив Зеленський.

За словами глави держави, Київ не розголошує повні дані про українські втрати з безпекових міркувань.

Також Зеленський повідомив, що втрати Росії у війні становлять близько 700 тис. загиблих, загальні втрати — 1,6 млн осіб.

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Крім того, український президент оцінив поточну ситуацію на полі бою, зазначивши, що наразі ніхто зі сторін не перемагає.

— Перемога — це не втратити нашу країну та нашу незалежність. Тож з цієї точки зору ми перемагаємо. Але з огляду на реальну ситуацію на полі бою важливо, щоб ініціатива не перебувала в руках Росії. Ми не програємо, а вони не перемагають, – сказав очільник держави.

Раніше ми повідомляли, що подати запит про зниклого безвісти тепер можна онлайн.

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