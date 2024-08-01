Привітання з Медовим Спасом — із солодким присмаком літа та свята

1 серпня 2024 року Україна святкує Медовий Спас — одне з найвеличніших церковних свят, дуже шановане в народі. Цьогоріч його дата змінилася, адже з 1 вересня 2023 року Українська Православна Церква перейшла на юліанський календар, і тепер ми відзначаємо усі свята на 13 днів раніше. Щирі привітання з Медовим Спасом у віршах та своїми словами для рідних та друзів — читай у матеріалі.

Святкування Медового Спасу або Маковія має коріння, яке глибоко йде в історію нації. В цей день за прадавніми традиціями українці приносять до храму та освячують букети-маковійчики з трав та голівок маку, які увесь наступний рік служитимуть хатнім оберегом.

У цей день освячують мед, печуть неймовірно смачні медові пироги, маківники й пригощають ними домашніх та друзів, виявляючи гостинність до усіх, хто милий твоєму серцю.

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А ще — тепло вітають одне одного зі святом, бажають здоров’я, сил і неодмінно — миру нашій державі.

Привітання з Медовим Спасом у віршах

Медовий Спас прийшов до хати,

Несе нам радість і тепло.

Бажаю щастя вам багато,

Щоб все як мед в житті текло!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров’я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Перший Спас хай принесе

Меду нам на цілий рік.

Всім бажаю я добра,

Життя без гріха та зла.

Спас нехай медом причащає,

На добро благословляє.

***

Медовий Спас — це свято літа,

Це щедрість сонця і землі,

Нехай душа буде зігріта,

Теплом родини та рідні.

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Привітання з Медовим Спасом українською у прозі

Вітаю тебе з Медовим Спасом і бажаю солодкого та чистого, як свіжий мед, життя! Смачного, як макові пироги, застілля! Веселого, як святковий маковійчик, дня! Щасливого тобі святкування!

***

Нехай Маковій принесе твоєму серцю спокій, душі — надію, надасть сил та здоров’я тілу! Нехай зустрічаються на твоєму шляху лише добрі люди, а кожен день радує чудовою звісткою. Божого тобі благословення!

***

Вітаю тебе з Медовим Спасом! Нехай буде твоє життя. як гарний літній день — сповненим сонця, безхмарним. Нехай серце відпочине від тривог, а життя отримає медовий присмак радості та любові!

***

Вітаю тебе зі святом Маковія! Нехай цвіте твоя душа надіями, як поле — маковими квітами, а життя буде сповнене літньої краси та медового щастя. Барвистих тобі днів, сонячних емоцій та безхмарного мирного неба над головою!

***

Вітаю тебе з Медовим Спасом і з усього серця бажаю, щоб рідні були щасливі та здорові, в родині був мир та достаток, а друзі були стіною, яка захистить від будь-яких вітрів долі! Солодкого та смачного тобі свята!

Раніше ми розповідали про традиції Медового Спаса та що не можна в цей день робити.

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