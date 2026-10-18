Зміна кар’єри, а не вихід на пенсію: що відбувається з яєчниками після менопаузи

Дослідники почали приділяти більше уваги процесу функціонування яєчників після настання менопаузи. Тривалий час менопауза вважалася завершальним етапом для жіночої репродуктивної системи, однак таке уявлення про роботу яєчників є доволі спрощеним, зазначають фахівці.

Про це пише видання Science Alert.

Що відбувається з яєчниками після менопаузи

Нове дослідження, присвячене роботі яєчників після менопаузи, свідчить про те, що цей жіночий орган не стає інертним після завершення репродуктивної функції.

Дослідники перевірили, які білки були активними у здорових яєчниках 28 жінок у постменопаузі. При цьому вони зважали на вік донора тканини — 50-59 років, 60-69 років та 70+ років. Цим жінкам з різних причин видалили яєчники, але жоден з органів, не мав ознак захворювання.

Зазначається, що яєчники вікової групи 50-59 років мали більше білків, пов’язаних з регуляцією РНК та ДНК, а також підтримкою структури тканин і клітин. Натомість, яєчники групи 70+ мали більше білків, задіяних у метаболізмі ліпідів, вродженому імунітеті та запаленні.

Якби яєчники ставали інертними після завершення репродуктивного віку, подібних відмінностей у жінок в періоді постменопаузи не спостерігали б. Тож отримані результати показують, що для яєчників менопауза набагато більше схожа на “зміну кар’єри, ніж на вихід на пенсію”.

Попередні дослідження на яєчниках мишей показали те саме — профілі білків, що виробляються тканиною яєчників, суттєво змінюються з віком.

Ці дослідження можуть мати важливі наслідки для охорони здоров’я жінок у ​​пострепродуктивний період, а також серед тих жінок, яким видалили яєчники.

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