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Зміна кар’єри, а не вихід на пенсію: що відбувається з яєчниками після менопаузи

Марина Слизовська, редакторка сайту 18 Жовтня 2026, 19:00 2 хв.
яєчники після менопаузи
Фото Unsplash

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