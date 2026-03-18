Доступні ліки 2026: оновлений список препаратів та як їх придбати

Програма Доступні ліки – це державна програма, завдяки якій пацієнти можуть отримати безкоштовні або частково оплачувані ліки для лікування найпоширеніших хронічних захворювань.
Отримати препарати можна за електронним рецептом в аптеках, які уклали договір із НСЗУ.
Скільки препаратів внесені в перелік програми Доступні ліки і де можна ознайомитися з їхнім повним переліком – у матеріалі.
Доступні ліки: повний перелік 2026 року
Наразі програма Доступні ліки охоплює понад 600 найменувань ліків та медичних виробів для лікування більш ніж 15 груп захворювань — від серцево-судинних і діабету до епілепсії, хронічних хвороб дихальних шляхів, болю та станів після трансплантації.
Програма Доступні ліки також надає препарати для лікування пацієнтівіз рідкісними ендокринними захворюваннями, глаукомою або мігренню.
До переліку входять ліки длявагітних та породіль, дитячих захворювань, препарати для знеболення паліативних пацієнтів, а також медичні вироби для контролю рівня цукру при діабеті I типу.
Програма Доступні ліки включає широкий перелік препаратів для лікування серцево‑судинних та цереброваскулярних захворювань, зокрема для профілактики інфарктів та інсультів.
Доступні ліки 2026 повний перелік: для лікування серцево-судинних захворювань
- Аміодарон, Амлодипін, Атенолол, ацетилсаліцилова кислота,
- Бісопролол, Варфарин, Верапаміл, Гідрохлортіазид, Дигоксин,
- Еналаприл, Індапамід, Карведілол, Клопідогрель, Лозартан,
- Метопролол, Нітрогліцерин, Ніфедипін, Симвастатин,
- Спіронолактон, Фуросемід, Торасемід, Метилдопа,
- комбіновані препарати Лізиноприл + Гідрохлортіазид, Телмісартан + Гідрохлортіазид і Телмісартан + Амлодипін.
У 2026 році перелік розширюється, додали:
- Периндоприл, Лізиноприл, Раміприл та комбінації з Амлодипіном,
- нові препарати для контролю тиску — Кандесартан, Телмісартан,
- Валсартан, Ірбесартан і Олмесартан медоксоміл.
Повний перелік безкоштовних ліків для лікування цукрового та нецукрового діабету
- Метформін (Metformin) — тверда пероральна форма (звичайна та пролонгована).
- Гліклазид (Gliclazide) — тверда пероральна форма.
- Глібенкламід (Glibenclamide) — тверда пероральна форма.
- Десмопресин (Desmopressin) — таблетки, назальний спрей, оральний ліофілізат.
Інсуліни та аналоги
- Інсулін людини (Insulin human) — флакон, картридж, шприц-ручка.
- Інсулін лізпро (Insulin lispro) — флакон, картридж, шприц-ручка.
- Інсулін аспарт (Insulin aspart) — шприц-ручка.
- Інсулін глюлізин (Insulin glulisine) — шприц-ручка.
- Інсулін деглюдек та інсулін аспарт — шприц-ручка.
- Інсулін гларгін (Insulin glargine) — флакон, картридж, шприц-ручка.
- Інсулін детемір (Insulin detemir) — шприц-ручка.
- Інсулін деглюдек (Insulin degludec) — шприц-ручка.
- Інсулін гларгін + ліксисенатид — шприц-ручка.
- Інсулін деглюдек + ліраглутид — шприц-ручка.
Доступні ліки 2026: оновлений список для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів
- Беклометазон (Beclometasone) — аерозоль.
- Будесонід (Budesonide) — порошок для інгаляцій, суспензія.
- Сальбутамол (Salbutamol) — аерозоль, розчин для інгаляцій.
- Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) — аерозоль, розчин.
- Тіотропію бромід (Tiotropium bromide) — порошок для інгаляцій.
- Будесонід + Формотерол — порошок для інгаляцій.
- Сальметерол + Флютиказон — порошок для інгаляцій.
Доступні ліки 2026: затверджений перелік для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії
- Амітриптилін
- Вальпроєва кислота
- Галоперидол
- Карбамазепін
- Клозапін
- Кломіпрамін
- Ламотриджин
- Рисперидон
- Фенітоїн
- Флуоксетин
- Фенобарбітал
- Леветирацетам
- Оланзапін
- Кветіапін
- Арипіпразол
- Діазепам
- Пароксетин
- Сертралін
- Есциталопрам
До переліку лікарських засобів програми Доступні ліки також входять таблетки для лікування хвороби Паркінсона, зокрема Біпериден та комбінація Леводопа + Карбідопа.
Доступні ліки 2026: затверджений перелік для лікування станів, пов’язаних з наявністю трансплантованого органу чи тканини та імуносупресори
- Валганцикловір
- Еверолімус
- Мікофенолова кислота та її солі
- Такролімус
- Циклоспорин
- Азатіоприн
- Морфін (таблетки, розчин)
- Фентаніл (пластир)
- Метоклопрамід
- Лоперамід
Програма Доступні ліки 2026, оновлений список для лікування наступних хвороб
Хвороби ендокринної системи: Каберголін, Флудрокортизон, Гідрокортизон, Левотироксин. У 2026 році список поповниться Октреотидом для лікування акромегалії та Аторвастатином для контролю рівня холестерину.
Метаболічні, аутоімунні та запальні захворювання: Преднізолон, Пеніциламін, Алопуринол, Піридостигмін.
Глаукома: Ацетазоламід, Тимолол, Латанопрост.
Мігрень: Пропранолол, Суматриптан.
Онкологія: Екземестан, Летрозол, Тамоксифен для лікування раку молочної залози.
Лікування вагітних, породіль та дитячих захворювань: Азитроміцин, Амоксицилін, Метронідазол, Метотрексат, Мебендазол, Ципрофлоксацин, Офлоксацин, Фолієва кислота.
Для стаціонарного лікування тяжких інвазивних мікозів у 2026 році додадуть Каспофунгін (ліофілізат/порошок для інфузій).
Також розширений перелік включає медичні вироби, наприклад тест-смужки для вимірювання рівня глюкози.
Ознайомитися детально з повним переліком препаратів за програмою Доступні ліки можна за посиланням: Dls.gov.ua.
Як придбати Доступні ліки
Наразі по всій Україні працює 16 616 пунктів відпуску (аптек та аптечних пунктів), де пацієнти можуть отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою в рамках програми Доступні ліки.
Як скористатися Доступними ліками людям у віддалених громадах або прифронтових регіонах? Можна скористатися двома способами:
звернутися до мобільних аптечних пунктів, їх 30 у 17 областях;
замовити ліки телефоном із безкоштовною доставкою. Для цього потрібно зателефонувати до контакт-центру за номером 0-800-300-545 і слідувати підказкам у голосовому меню, щоб зв’язатися з фахівцем і оформити замовлення.
