Доступні ліки 2026: оновлений список препаратів та як їх придбати

Програма Доступні ліки – це державна програма, завдяки якій пацієнти можуть отримати безкоштовні або частково оплачувані ліки для лікування найпоширеніших хронічних захворювань.

Отримати препарати можна за електронним рецептом в аптеках, які уклали договір із НСЗУ.

Скільки препаратів внесені в перелік програми Доступні ліки і де можна ознайомитися з їхнім повним переліком – у матеріалі.

Доступні ліки: повний перелік 2026 року

Наразі програма Доступні ліки охоплює понад 600 найменувань ліків та медичних виробів для лікування більш ніж 15 груп захворювань — від серцево-судинних і діабету до епілепсії, хронічних хвороб дихальних шляхів, болю та станів після трансплантації.

Програма Доступні ліки також надає препарати для лікування пацієнтівіз рідкісними ендокринними захворюваннями, глаукомою або мігренню.

До переліку входять ліки длявагітних та породіль, дитячих захворювань, препарати для знеболення паліативних пацієнтів, а також медичні вироби для контролю рівня цукру при діабеті I типу.