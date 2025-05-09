Привітання з Днем Європи — з побажаннями миру, єдності та свободи

9 травня Україна відзначає День Європи, але це свято — не лише про географію. Так, Україна розташована у європейській частині континенту, але сенс цього дня в іншому — у спільній боротьбі та прагненнях з іншими країнами.

Ми роками доводили, що поділяємо європейські цінності — і на Майдані, і під час нинішньої війни з Росією. Наш вибір — бути частиною демократичного світу, де панують закон і гідність. Україна — не на периферії Європи, а в її серці.

Нагадай про свято своїм рідним, друзям та знайомим, надішли смс або просто зателефонуй. А ми пропонуємо тобі щирі привітання зі святом, які йдуть від самого серця.

Привітання з Днем Європи у прозі для коротких СМС

З Днем Європи! Нехай свобода, гідність і мир попри все будуть з нами — бо ми того варті й цього прагнемо!

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Вітаю зі святом! Бажаю, щоб європейські цінності — повага, справедливість і любов до свободи — були принципами наших сердець.

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Сьогодні ми не просто частина Європи — ми її серце. З нашим днем, друже!

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День Європи — це про те, ким ми є, і про те, ким прагнемо бути. Зі святом, справжній європейцю!

Веселі короткі привітання з Днем Європи

Прийми вітання зі святом! Бажаю, щоб євровікно було і в політиці, і на кухні — щоб і прошуто, і сало гарно смакували!

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Вітаю, українцю, з нашим днем! Ми не просто стукаємо у двері Європи — ми вже там. Бо Європа — це ми!

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Україна — не на шляху до Європи. Вона прокладає його для всіх. Зі святом сили, гідності й вірного вибору!

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Святкуймо сьогодні! Наші ідеали сильніші за будь-які кордони. Тримайся, Європо — ми йдемо до тебе з душею і ЗСУ!

Теплі привітання з Днем Європи в Україні для тих, кого ти цінуєш

З 2023 року Україна офіційно відзначає свято 9 травня — синхронно з більшістю країн ЄС. Це знаковий крок: замість радянського “Дня перемоги” ми обираємо святкування єдності з цивілізованим світом.

Ми дивимось у майбутнє, в якому Україна — повноправний член великої європейської спільноти. Наступна добірка привітань — далі.

Вітаю тебе зі святом! Ми обрали шлях і попри всі виклики, ми йдемо ним гідно. Бажаю тобі відчути себе частиною великої європейської спільноти — у своїй країні, у своєму домі, серед своїх людей.

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Прими привітання з Днем Європи! Нехай у твоєму житті буде багато англійської справедливості, трошки італійської легкості, щіпка французької краси та безодня української сили духу!

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З днем європейської єдності, друже! Бажаю тобі відчувати цей день, як обійми — теплі та щирі! Бо саме такими і є справжні європейські цінності. І такими є ми.

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Зі святом тебе, друже! Україна — це вже Європа, бо Євросоюз — це не про кордони, а про вибір жити гідно. Разом ми все зможемо!

Поцікався також: чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі.

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