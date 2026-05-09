День Європи 2026: коли відзначають та до яких заходів приєднається Україна

Україна на усіх швидкостях мчить до європейського майбутнього. Зокрема, важливою складовою змін у нашій країні стає переймання європейських традицій та міжнародних свят.

Зокрема, йдеться й про День Європи, який цього року Україна відзначатиме спільно з іншими країнами.

Про історію виникнення свята, заходи з нагоди Дня Європи та коли його відзначають у 2026 році, розповідаємо далі у матеріалі.

Коли День Європи та яка історія свята

У 2023 році Україна вперше разом з Європою відзначила День Європи 9 травня.

Свято відзначається у знак миру та солідарності на всьому Європейському континенті. Дату 9 травня затвердили у 1985 році під час саміту Європейської ради у Мілані.

Свою історію День Європи бере ще з далекого 1950 року, коли міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував створити нову форму організації держав у Європі у вигляді наднаціональної спільноти. На меті було утворити спільний військовий потенціал, аби країни Європи не мали зброї одна проти іншої.

9 травня відтоді вважається днем народження Європейського Союзу.

День Європи щорічно відзначають країни-члени ЄС та ті країни, які ще на шляху до Євроінтеграції. Здебільшого міста цих країн прикрашають прапорами ЄС, а коридорами інституцій ЄС проводять відкриті екскурсії.

Україна вперше відзначила День Європи 20 років тому, указ про свято підписав тодішній президент Леонід Кучма. Однак тоді День Європи в Україні відзначали у третю суботу травня.

Починаючи від 2023 року, ми відзначаємо свято спільно з іншими країнами.

Заходи до Дня Європи 2026

Кожна країна має свої традиції святкування Дня Європи. У Німеччині влаштовують європейський тиждень, в Люксембурзі 9 травня — вихідний, в Польщі проводять Парад Шумана.

День Європи традиційно відзначають лекціями про створення Європейського Союзу та екскурсіями до відповідних інституцій. Для України святкування Дня Європи спільно з іншими країнами-членами Союзу є дуже важливою подією.

У 2026 році для киян підготували низку культурних, просвітницьких, туристичних і дискусійних заходів. Це комплексна програма, яка поєднує онлайн і офлайн-формати й охоплює різні вікові аудиторії – від дітей до студентів і дорослих. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!