Мистецька інтервенція у Венеції: Дар’я Кольцова нагадала гостям Бієнале про війну через форму захисників

Під час проведення престижної Венеційської бієнале українська художниця та кураторка Дар’я Кольцова реалізувала унікальний мистецький проєкт під назвою Відлуння.

Головним елементом інсталяції стала справжня військова форма українських захисників, яку мисткиня розвісила на вулицях міста, створюючи різкий емоційний контраст між спокійним європейським побутом та суворою реальністю фронту.

За задумом Кольцової, проєкт мав на меті нагадати світовій спільноті, що війна продовжується і її відлуння присутнє всюди, навіть там, де вона здається абсолютно непомітною.

Українська художниця реалізувала власний проєкт на головній артподії світу

Ідея проєкту виникла з особистих спостережень художниці за тим, як війна просочується у звичайне життя. Дар’я Кольцова зазначає, що навіть у тилових містах з часом помічаєш людей з ампутаціями, військову форму на балконах та скорботу за загиблими.

Для венеційського проєкту художниця використала автентичний одяг, що має свою історію: форму художників, які нині змінили пензлі на зброю, та жіночу військову амуніцію, надану проєктом Arm Women Now.

Читати на тему Рішення журі Венеційської бієнале-2026: РФ та Ізраїль не боротимуться за Золотого лева Звинувачення МКС проти лідерів держав стали підставою для дискваліфікації РФ у Венеції.

Останнє було особливо важливим, оскільки іноземцям досі складно усвідомити масштаби залученості жінок до лав ЗСУ. Окреме місце в експозиції посіла форма бійців полку Азов, зібрана волонтеркою Татою Кеплер. Це одяг зі слідами реальних боїв та поранень, на якому збереглися імена власників.

Топографія Венеції також відіграла символічну роль у проєкті. Художниця обрала для інсталяцій зокрема вулицю Рама де Тана, назва якої історично пов’язана з поселенням Тана в районі Азова, звідки колись постачали сировину для венеційських кораблів.

Кольцова свідомо відмовилася від пояснювальних табличок чи підписів під експонатами, прагнучи викликати у перехожих стан тривожності та дискомфорту. Вона хотіла, щоб глядач сумнівався: чи це мистецтво, чи реальна присутність військових у місті.

Раніше ми писали, про скандал на Венеційській бієнале 2026 — читай в матеріалі подробиці, що сталось на одній з головних мистецьких подій у світі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!