Художественная интервенция в Венеции: Дарья Кольцова напомнила гостям Биеннале о войне через форму защитников

Во время проведения престижной Венецианской биеннале украинская художница и куратор Дарья Кольцова реализовала уникальный художественный проект под названием Эхо.

Главным элементом инсталляции стала настоящая военная форма украинских защитников, которую художник развесил на улицах города, создавая резкий эмоциональный контраст между спокойным европейским бытом и строгой реальностью фронта.

По замыслу Кольцовой, целью было напомнить мировому сообществу, что война продолжается и ее эхо присутствует повсюду, даже там, где она кажется совершенно незаметной.

Украинская художница реализовала собственный проект на главной артсобытии мира

Идея проекта возникла из личных наблюдений художницы за тем, как война проникает в обычную жизнь. Дарья Кольцова отмечает, что даже в тыловых городах со временем замечаешь людей с ампутациями, военную форму на балконах и скорбь за погибшими.

Для венецианского проекта художница использовала аутентичную одежду, имеющую свою историю: форму художников, ныне сменивших кисти на оружие, и женскую военную амуницию, предоставленную проектом Arm Women Now.

Последнее было особенно важно, поскольку иностранцам до сих пор сложно осознать масштабы вовлечённости женщин в ряды ВСУ. Отдельное место в экспозиции заняла форма бойцов полка Азов, собранная волонтером Папой Кеплер. Это одежда со следами реальных боев и ранений, на которой сохранились имена владельцев.

Топография Венеции также сыграла символическую роль в проекте. Художница выбрала для инсталляций, в частности, улицу Рама де Тана, название которой исторически связано с поселением Тана в районе Азова, откуда когда-то поставляли сырье для венецианских кораблей.

Кольцова сознательно отказалась от разъяснительных табличек или подписей под экспонатами, стремясь вызвать у прохожих состояние тревожности и дискомфорта. Она хотела, чтобы зритель сомневался: это искусство или реальное присутствие военных в городе.

