Нерестовый запрет 2026: все, что следует знать о периоде ограничения рыбалки

С приходом весны в Украине вступают в силу сезонные ограничения на лов рыбы, призванные обеспечить спокойное размножение водных биоресурсов. В 2026 году нерестовый запрет в большинстве регионов традиционно стартует 1 апреля, хотя в отдельных областях, таких как Закарпатье, он начинается раньше — уже с 25 марта.

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины отмечает: нерест — это критически важный период для экосистемы, поэтому правила отлова существенно усиливаются, а за их нарушение предусмотрена строгая ответственность.

Неретовый запрет 2026: когда начинаются запреты

Поскольку температура воды прогревается неравномерно, сроки завершения запрета различаются в зависимости от места рыбалки:

В реках и их притоках — ограничения будут продолжаться с 1 апреля по 20 мая;

В водохранилищах и озерах — отлов запрещен с 1 апреля по 10 июня;

В придаточных водах (проливы, плавни, озера в поймах рек) — самый длительный срок, с 1 апреля по 30 июня.

Кроме того, действуют специальные запреты на отдельные виды: отлов щуки уже запрещен и действует до 31 марта, а на отлов раков табу будет действовать вплоть до конца июня.

Нерест 2026: что следует знать любителям

Полного запрета на рыбалку нет, однако действуют жесткие ограничения для любителей. В период нереста разрешается ловить рыбу только при следующих условиях:

Место: исключительно с берега и только в пределах населенных пунктов на участках, не являющихся нерестилищами.

Снасти: разрешено использовать не более двух крючков на одного человека (например, одна удочка с двумя крючками или две удочки по одному крючку на каждой). Также можно использовать спиннинг.

предел: суточная норма отлова не должна превышать 3 кг на одного человека.

Документы: при себе необходимо иметь паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и желательно весы и линейку для контроля размера и веса улова.

Нерестовый запрет 2026: какие предусмотрены штрафы

В 2026 году за незаконный лов предусмотрены не только административные штрафы (от 340 до 680 грн), но и значительные компенсации за нанесенный ущерб каждому лицу, независимо от его размера:

Сом — 5 117 грн;

Судак — 3 587 грн;

Кароп — 3587 грн;

Щука — 3 468 грн;

Рак — 3 332 грн;

Окунь — 3 162 грн;

Лещ — 1564 грн.

Если сумма ущерба будет значительна, может наступить уголовная ответственность (штрафы до 51 000 грн или даже ограничение свободы до 3 лет). Важно помнить, что на частных или арендованных ставках плательщиках правила устанавливает собственник, однако общие экологические нормы все равно имеют приоритет.

