И больше никакого лосося! Почему тебе стоит обратить внимание на мелкую рыбку

Сама по себе рыба очень полезна для нашего здоровья. В ней содержатся природные жиры, ценные полиненасыщенные кислоты, легкоусвояемые белки и обилие витаминов. А задумывался (-лась) ли ты, какая рыба самая полезная?

Многие думают, что чем дороже рыба — тем полезнее. Это не так! Врачи рассказали, что на самом деле мелкая рыбка, такая как сардины, анчоусы, скумбрия и сельдь, оказывают наибольшее влияние на наш организм.

Рассказываем подробнее, почему мелкая рыба должна быть в рационе!

Мелкая рыба — секрет здорового организма

Издание Real Simple опросило врачей по поводу самых полезных видов рыбы. И оказалось, что самое большое влияние на здоровое питание имеет маленькая, но мощная рыбка. В ресторанах ошибочно предпочитают тунец, форель, рыбу-меч…

Все эти рыбы хороши и вкусны, но имеют в себе меньше питательного, чем простая и недорогая рыба. Сертифицированный диетолог и магистр пищевых наук Шарон Палмер объясняет, что рыба является ключевой во многих диетах.

Например, сельдь является ключом к традиционным скандинавским диетам, а сардины и анчоусы являются частью средиземноморской диеты, тогда как скумбрия используется во многих традиционных диетах, включая скандинавскую, японскую и средиземноморскую диеты.

Маленькая рыба — не только вкусная и сравнительно недорогая. Ее потребление не вредит окружающей среде. А еще маленькая рыба очень полезна, потому что питается меньшими рыбами и накапливает в себе питательные вещества.

Первая причина, почему маленькая рыба полезна, здоровье сердца. Если есть сардины, анчоусы или другую рыбу каждый день, ты будешь получать достаточное количество жирных кислот омега-3. Омега-3 оказывает сильное влияние на сердечнососудистую систему, может уменьшать воспаление в организме, снижать уровень холестерина.

Кроме того, питательные вещества в мелкой рыбе укрепляют иммунитет. В частности, угнетают воспаление и потенциальные окислительные повреждения. Из-за содержания B12, цинка и селена хорошо стимулируется иммунная система. Витамин B12 может защищать от вирусов, а цинк — работать как антиоксидант.

На кости рыба тоже оказывает немалое влияние. В частности, может поддерживать или улучшать состояние костной массы. Из-за того, что мелкую рыбу часто едят с костями, организм получает больше кальция и витамина D. В мелкой рыбе содержится больше магния.

Жиры, содержащиеся в такой рыбе, положительно влияют на функционирование нашего мозга. Также потребление рыбы уменьшает риск ухудшения когнитивных функций. В мелкой рыбе содержится докозагексаеновая кислота, которая играет ключевую роль в структуре мозга. В исследовании говорится, что такой вид жира защищает от нейродегенеративных заболеваний.

Эти маленькие рыбки содержат мощную дозу качественного белка, необходимого для восстановления и роста мышц, — говорит магистр наук и сертифицированный диетолог Тами Бест.

Еще большее влияние белки из такой рыбы имеют на кровь, эритроциты, ткани в организме, органы, кожу, ногти и волосы. На метаболизм рыба также сильно влияет. Употребление анчоусов, сельди, сардин может замедлить метаболизм и дать чувство сытости на более длительное время, стабилизировать уровень сахара в крови.

В заключение мелкая рыба расположена довольно низко в пищевой цепочке. Это означает, что она быстро восстанавливается и пока нет угрозы сильного отлова (кроме скумбрии). К тому же в мелкой рыбе не скапливается ртуть и тяжелые металлы так, как в крупных рыбах. Поэтому для детей и беременных женщин это идеальный вариант.

Раньше мы развенчивали мифы о красной рыбе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!