Идеален как для блюд, так и для здоровья. Чем полезен тунец и в каком виде его лучше есть

Тунец — один из самых популярных видов рыбы, постоянный ингредиент суши и других рыбных блюд. И не зря, потому что этот морской житель очень полезен и имеет множество преимуществ для здоровья.

Платформа здорового школьного питания Знаїмо рассказала про тунец, какая польза этой рыбы, в каком виде и сколько ее лучше есть.

Тунец — польза этой морской рыбы для организма

Тунец — огромный источник витамина B12, необходимого для синтеза ДНК — основного носителя генетической информации каждой клетки тела.

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Витамин B12 также участвует в образовании новых эритроцитов и предотвращает развитие анемии.

Это лишь одно из немногих преимуществ тунца. Эта рыба также уменьшает риск сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот, что помогает получить лучший баланс в отношении полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и холестерина.

Эти вещества приводят к образованию атеросклеротических бляшек в больших и средних артериях. Употребление продуктов с высоким содержанием Омега-3 снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и их осложнения.

Также тунец предотвращает проблемы со зрением, опять же благодаря Омега-3. В исследовании с участием 40 000 медицинских работниц обнаружили, что те из них, которые ели несколько порций тунца в неделю, имели на 68% меньший риск развития синдрома сухого глаза.

К тому же, Омега-3 в рыбе замедляют рост опухолевых клеток и уменьшают воспаление в организме. Это важно, поскольку многие типы рака связаны именно с воспалениями.

Мясо тунца почти не содержит насыщенных жиров. В то же время в рыбе много белка, что дольше сохраняет чувство сытости.

В каком виде лучше есть тунец и какова его питательность

Разобравшись, чем полезен тунец, возникает еще один важный вопрос — в каком виде его лучше употреблять в пищу?

Большие разновидности тунца, например, синеглазый и некоторые другие, могут содержать много ртути. Потому беременным женщинам и маленьким детям употреблять такую ​​рыбу лучше не стоит.

Однако в платформе Знаїмо утверждают, что в Украине такой тунец не распространен в торговых сетях. На прилавках можно найти консервированный тунец, содержащий гораздо меньше ртути, чем свежий.

Рекомендуемое количество тунца в неделю — примерно две-три порции в неделю. Размер порции тунца для взрослого составляет около 100-120 граммов.

Самым удобным вариантом этой рыбы является консервированный тунец, который можно есть сразу после открытия банки. Свежий тунец можно запечь, приготовить на гриле или обжарить на сковороде.

Также тунец можно добавлять в салат, запекать в духовке с ломтиками хлеба и сыром и использовать вместо говядины в бутербродах.

Тунец является одним из лучших источников витамина D. 100 г консервированного тунца содержат до 50% от рекомендованной суточной нормы этого вещества.

Витамин D полезен здоровью костей, укреплению иммунной системы и обеспечению оптимального роста детей. Тунец содержит и другие витамины и минералы, такие как железо, витамин B6, калий, селен и йод.

Питательность 115 г тунца составляет 145 калорий, 26,77 г белка и 3,37 г жира.

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