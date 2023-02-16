Консервированный тунец: какой покупать, чем полезен и из какой страны он самый лучший

Кильку, анчоусы, тунец, скумбрию и еще много разной консервированной рыбы можно увидеть на полках супермаркетов. Об одной из них сегодня и будет идти речь.

Тунец — это рыба, содержащая большое количество полезных веществ. Среди них: витамины группы A, B, E, D и Омега-3. Но как правильно выбрать консервированный тунец, чтобы получить от него максимум пользы?

Подробнее о том, как выбрать консервированный тунец, рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

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Какие консервы из тунца покупать

Лучше всего покупать тунец именно в собственном соку.

Что же касается консервы из тунца в подсолнечном масле, там к Омега-3 добавляют еще и Омега-6, — объясняет Мазурик.

Из-за этого получается перебор, и это нехорошо.

Если слить масло из консервы, сольются и жиры Омега-3. Но если консерва в собственном соку, потеря полезных жиров Омега-3 при сливании будет меньше.

Тунец какого происхождения лучше

При покупке тунца лучше отдавать предпочтение рыбе, обитающей в тропических и субтропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Как правило, самые свежие и вкусные консервы изготовлены в Индонезии, Таиланде и Эквадоре.

Чем полезен тунец

Как мы уже отмечали, эта рыба является источником многих витаминов, среди которых больше всего именно группы В6.

Кроме того, 100 г тунца содержат примерно половину дневной порции витамина группы D, который нужен для поддержания прочности костей, иммунной системы и работы мозга.

Еще тунец содержит значительное количество железа, калия, селена, магния.

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