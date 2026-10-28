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Рада поддержала госбюджет-2027 в первом чтении: детали

Марина Слизовская, редактор сайта 28 октября 2026, 13:45 2 мин.
госбюджет 2027

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