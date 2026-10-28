Рада поддержала госбюджет-2027 в первом чтении: детали

Верховная Рада голосами 239 депутатов поддержала проект закона о государственном бюджете на 2027 год в первом чтении.

Трансляция пленарного заседания парламента проходила на Телеканале Рада на YouTube.

Госбюджет 2027 принят в первом чтении: детали

Народные депутаты поддержали повышение выплат военнослужащим, расширение госгарантий для оборонных предприятий, а также запрет финансировать Национальный кэшбек из государственного бюджета на следующий год.

Не были поддержаны парламентом, в частности, направление средств от соглашений со следствием на нужды украинской армии, а также ограничение зарплат чиновников на уровне 80 тыс. грн.

Всего к проекту закона подали 5236 поправок, из которых были учтены только 90.

Расходы заложены на 7 трлн 272 млрд грн, доходы — 5 трлн 648 млрд грн. Основными направлениями расходов является сектор безопасности и обороны – это 4 трлн 885 млрд грн.

Предельный объем дефицита 1,67 трлн.

Потребность в международной поддержке в следующем году — $52,6 млрд (в настоящее время подтверждено получение более 20 млрд).

Прожиточный минимум на одного человека — 3 559 грн.

Минимальная зарплата в месяц – 9 546 грн, в час – 57,5 ​​грн.

Средняя номинальная заработная плата в экономике – 34 409 грн.

Уровень безработицы в Украине на 2027 год составляет 12,4%.

Среднегодовой прогноз курса доллара – 47,1 грн, на конец 2027 года – 48,3 грн.

Второе чтение и финальное голосование должно состояться 23-26 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине могут возрасти выплаты ВПЛ.

Фото: Верховна Рада

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!