Цена на горючее выросла: сколько придется заплатить на АЗС

Крупные сети АЗС в Украине продолжают пересматривать стоимость топлива. В пятницу, 4 сентября, на заправках OKKO и SOCAR повысили цены на бензин и дизельное топливо. В то же время WOG оставил ценники без изменений, а Укрнафта предложила скидку на один из видов бензина.

Рассказываем, какова цена на топливо в Украине сегодня, сколько придется заплатить за литр бензина, дизеля и автогаза.

Цена на топливо в Украине сегодня: что изменилось

На OKKO стоимость всех видов бензина и дизельного топлива за сутки увеличилась на 1 гривну за литр. Таким образом, самые дорогие позиции бензина в этой сети приблизились к отметке в 100 гривен.

Такое же повышение произошло и на станциях SOCAR. В частности, дизель NANO Extro теперь стоит 99,90 грн за литр. В сети WOG сегодня цены остались на уровне предыдущего дня.

В то же время Укрнафта изменила стоимость брендового бензина в рамках акции. Его удешевили на 3 грн за литр — до 79,90 грн. Таким образом, он сравнялся по цене с обычным А-95.

Почему цена на топливо выросла

В начале этой недели на мировом рынке начали дорожать нефтепродукты. В частности, котировки дизельного горючего на Лондонской бирже уже превысили апрельские максимумы, которые наблюдались при обострении ситуации на Ближнем Востоке из-за войны между Ираном и Израилем.

В комментарии РБК Украина директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн рассказал, что рост мировых цен уже отразился на украинском оптовом рынке.

— Оптовый рынок улетел уже очень сильно, прибавил 4-4,5 гривны за последние три дня. Соответственно и розница тоже подтягивается, — отметил эксперт.

Следовательно, автозаправочные станции постепенно пересматривают цены на дизельное топливо, реагируя на удорожание ресурса на мировых рынках.

Эксперт прогнозирует, что нынешняя ситуация может привести к заметному росту стоимости дизельного горючего в Украине. По его оценке, цена может прибавить около 5 гривен за литр.

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Сколько стоит бензин, дизель и газ 4 сентября

По состоянию на сейчас, 4 сентября, цена на топливо в Украине сегодня зависит от сети АЗС и вида топлива. После последних изменений самые дорогие позиции бензина и дизеля остаются на заправках OKKO, WOG и SOCAR, тогда как Укрнафта предлагает более низкие ценники.

При этом разница есть и в стоимости автогаза: в популярных сетях его цена колеблется от 42,90 до 45,50 грн за литр.

Итак, актуальные цены на топливо АЗС на сегодняшний день:

Сеть OKKO:

Pulls 100 — 95,90 грн/л;

Pulls 95 — 88,90 грн/л;

А-95 Евро — 85,90 грн/л;

дизель Pulls — 98,90 грн/л;

дизель Евро — 95,90 грн/л;

автогаз — 44,90 грн/л.

Сеть WOG:

бензин 100 — 95,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 88,90 грн/л;

бензин 95 Евро — 85,90 грн/л;

дизель Mustang — 98,90 грн/л;

дизель Евро-5 — 95,90 грн/л;

автогаз — 45,50 грн/л.

Сеть SOCAR:

NANO 100 — 95,90 грн/л;

NANO 95 — 88,90 грн/л;

А-95 — 85,90 грн/л;

дизель NANO Extro — 99,90 грн/л;

дизель NANO — 96,90 грн/л;

автогаз — 44,90 грн/л.

Сеть Укрнафта:

бензин 95 Energy — 79,90 грн/л;

А-95 — 79,90 грн/л;

А-92 — 77,90 грн/л;

дизель Energy — 91,90 грн/л;

дизель — 89,90 грн/л;

автогаз — 42,90 грн/л.

Таким образом, цена на топливо в Украине 4 сентября остается разной в зависимости от сети и вида топлива. Самым дорогим среди приведенных позиций является дизель NANO Extro на SOCAR — 99,90 грн за литр. Самый дешевый автогаз среди этих сетей предлагает Укрнафта — 42,90 грн/л.

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