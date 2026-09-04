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Цена на горючее выросла: сколько придется заплатить на АЗС

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 сентября 2026, 16:00 4 мин.
Цена на горючее в Украине: большие сети АЗС переписали ценники
Фото Pexels

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