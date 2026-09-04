Для тебя Новости

На Одесчине работник ТЦК сбил ребенка: что известно об инциденте

Марина Слизовская 04 сентября 2026, 15:00 2 мин.
ДТП с ТЦК Одесская область
Фото Нацполиция

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь