На Одесчине работник ТЦК сбил ребенка: что известно об инциденте

В Одесской области в селе Балтской громады работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), находясь за рулем автомобиля, наехал на 2-летнего мальчика.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

ДТП с участием ТЦК на Одесчине: что говорит полиция

ДТП произошло вчера, 3 сентября, в одном из сел Балтской громады Подольского района Одесской области.

По предварительным данным местной полиции, на момент происшествия работник РТЦК и СП проводил мобилизационное оповещение. В это время на дороге стоял отец с сыном в возрасте 2,5 года, когда мальчик отошел от отца, работник РТЦК наехал на ребенка. После этого мужчина покинул место ДТП.

Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полицейских. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими телесные повреждения) и ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса.

Отмечается, что водителя задерживают в процессуальном порядке и устанавливаются полные обстоятельства инцидента.

ДТП с участием ТЦК на Одесчине: что говорят в терцентре комплектования

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что все обстоятельства инцидента устанавливают компетентные правоохранительные органы. Также там отметили заинтересованность в полном и беспристрастном выяснении обстоятельств происшествия и пообещали содействовать проведению необходимых следственных действий.

— Отмечаем, что безопасность, жизнь и здоровье людей — безусловный приоритет. Действия всех участников события должны получить надлежащую правовую оценку по результатам установления всех обстоятельств, — говорится в заявлении.

Также в одесском ТЦК призвали СМИ и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и досрочных выводов до обнародования результатов расследования.

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