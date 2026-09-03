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Автобус 1М в Киеве: полный маршрут и расписание движения от Дворца спорта до Лесной

Ольга Петухова, редактор сайта 03 сентября 2026, 12:30 2 мин.
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