Автобус 1М в Киеве: полный маршрут и расписание движения от Дворца спорта до Лесной

В Киеве с 3 сентября 2026 заработал временный автобусный маршрут №1-М, который соединил центр столицы со станцией метро Лесная.

Его создали, чтобы пассажиры могли быстрее попасть с левого берега столицы на правый во время воздушных тревог.

В это время движение поездов на наземном участке Святошинско-Броварской линии метрополитена приостанавливается. Автобус временно будет двигаться через мост Метро и поможет добраться до нужного места.

Автобус №1-М: маршрут

В часы наибольшего пассажиропотока на маршрут будут выходить 12 автобусов.

Начинается поездка возле станции метро Дворец Спорта. Далее автобус следует улицами Эспланадной, Рогнединской, Шота Руставели, Бассейной и Мечникова, проходит Кловским спуском и Крепостным переулком. Затем маршрут выходит к улице Михаила Грушевского, Князей Острожских, Генерала Алмазова, Старонаводницкой, бульвару Николая Михновского и Набережному шоссе. Затем — мост Метро, после которого автобус следует Броварским проспектом.

На левом берегу он проходит через улицы Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, проспект Георгия Нарбута, Андрея Малышко, Гетмана Павла Полуботка и Киото — и в конце прибывает к станции метро Лесная. В обратном направлении автобус движется по той же схеме.

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Автобус №1-М: расписание

В КГГА подчеркивают, что маршрут №1-М имеет временный и дополнительный характер. Он не является полноценной заменой наземному участку метрополитена.

Поэтому перед поездкой стоит проверять актуальную ситуацию с движением общественного транспорта и учитывать возможные изменения на дорогах.

Проверить актуальное расписание движения автобуса №1-М можно на сайте Киевпастранса. Первые автобусы отправляются от стартовых точек метро Лесная и Дворец спорта в 6 часов утра.

Последние: от Лесной — в 22:10, от Дворца спорта — 22:35. Следи за расписанием, ведь не все вечерние автобусы будут курсировать на левый берег.

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Источник фото: Киевпастранс.

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