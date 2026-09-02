Стрельба на Березняках в Киеве: что известно об инциденте

Стрельба в Киеве на Березняках сегодня, 2 сентября, произошла, когда сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств в производстве по теракту ФСБ РФ. Очевидцы событий сообщали о звуках выстрелов и раненых людях на месте происшествия.

Рассказываем, что известно о перестрелке в Киеве, в материале.

Стрельба на Березняках в Киеве 2 сентября 2026: что говорит СБУ

В СБУ сообщили о проведении 2 сентября спецоперации, цель которой заключалась в срыве теракта российской ФСБ. Жертвой теракта должен был стать один из лидеров оппозиционного политического движения РФ.

Сотрудники СБУ собирали и фиксировали доказательства в рамках досудебного расследования. Однако во время обыска по одному из адресов “группа лиц совершила вооруженное нападение” на оперативно-следственную группу Службы безопасности.

Указывается, что нападавшие пытались помешать следствию и заблокировали проезд правоохранителей автомобилями. Чтобы обеспечить безопасность участников процессуальных действий, привлекли спецподразделение Центра специальных операций Альфа СБУ.

— При прекращении вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате происшествия ранены среди лиц, которые сопротивлялись. Нападавшие задержаны, — говорится в сообщении.

Также в СБУ сообщают, что задержанные принадлежат к “одному из подразделений Сил обороны”. У задержанных забрали оружие и документы и устанавливают все обстоятельства происшествия, а также роль каждого из участников.

Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора приступили к расследованию по факту угрозы и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.

Перед этим, сегодня в 08:00, спецслужба сообщала, что “СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства”.

Стрельба на Березняках в Киеве 2 сентября 2026: что говорит Буданов

На стрельбу на Березняках в Киеве отреагировал руководитель Офиса президента и бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов. В комментарии РБК-Украина он заявил о том, что “никто не имеет права отдавать и исполнять преступные приказы”.

— Ситуацией уже занимается ДБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы, — сказал Буданов.

В ГУР сегодняшнюю перестрелку в столице пока не комментировали.

Между тем издание Украинская правда отмечает, что в результате конфликта пострадали три сотрудника Главного управления разведки.

Сегодняшние события связывают с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР Российского добровольческого корпуса (РДК) Степана Каплунова. Это подразделение подчиняется ГУР.

Накануне, 1 сентября, начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил о возможном похищении Каплунова. По его словам, несколько дней назад Каплунов был схвачен неизвестными во дворе его дома. После этого РДК обратился к сотрудникам ГУР, СБУ и ГБР по поводу инцидента с Каплуновым.

Стрельба на Березняках в Киеве 2 сентября 2026: что происходит в городе

Из-за стрельбы на Березняках полиция с утра перекрыла движение в обоих направлениях на улице Юрия Шумского.

Как сообщалось в Киевской городской государственной администрации, общественный транспорт в этом районе будет курсировать с изменениями. В настоящее время автобусы №№ 87, 95, 108 курсируют по собственным маршрутам с отклонением от графика.

Ранее мы сообщали о ночной стрельбе в Киеве посреди жилого квартала.

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