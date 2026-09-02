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Стрельба на Березняках в Киеве: что известно об инциденте

Марина Слизовская 02 сентября 2026, 15:00 3 мин.
стрельба в Киеве сегодня
Фото Pexels

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