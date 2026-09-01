Средняя зарплата в Украине 2026: где зарабатывают больше всего и меньше всего

Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 года составила 32 243 гривны. В сравнении с июнем средняя зарплата снизилась на 1,6%. Больше всего зарабатывают в Киеве, Луганской и Киевской областях, меньше всего — в Черновицкой и Кировоградской областях.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Средняя зарплата в Украине 2026 по областям

Самую высокую среднюю зарплату в Украине получают жители Киева, Луганской и Киевской областей. По данным Госстата, в Киеве — это 49 463 гривны, в Луганской области — 35 367 гривень, в Киевской области — 33 268 гривень.

Самые низкие зарплаты в Украине сейчас в Черновицкой (23354 грн) и Кировоградской областях (23532 грн).

Также в Госстате привели размеры оплаты труда по видам экономической деятельности. Самые высокие зарплаты получают работники сферы информации и телекоммуникаций — 78 716 грн, самые низкие получают педагоги — 20 237 грн.

Также сообщается, что на 1 августа 2026 года задолженные выплаты зарплат в Украине составляют 3,8 млрд гривень.

Ранее мы сообщали, что зарплаты украинских педагогов вырастут с сентября 2026 года.

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