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Средняя зарплата в Украине 2026: где зарабатывают больше всего и меньше всего

Марина Слизовская 01 сентября 2026, 12:30 2 мин.
средняя зарплата в украине 2026
Фото Unsplash

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