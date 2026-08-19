Зарплата учителей с сентября 2026: на сколько вырастут выплаты педагогам

Украинских педагогов ожидает очередной этап повышения доходов. Уже этой осенью выплаты работникам образования вырастут на пятую часть. Об этом стало известно во время масштабной конференции Августовская — 2026, где глава правительства Сергей Корецкий в комментарии Укринформу обозначил ключевые финансовые ориентиры для отрасли.

Зарплата учителей с 1 сентября 2026: какая будет

Согласно официальным данным, зарплата учителей с 1 сентября 2026 года увеличится на 20%. Это уже второй этап пересмотра окладов в текущем году: первая волна повышения на 30% состоялась еще в январе. Таким образом, суммарный рост по сравнению с прошлым годом достигнет 50%.

— В этом году по инициативе Президента Украины правительство начало существенное повышение оплаты труда педагогов. С 1 января заработная плата выросла на 30% и с 1 сентября вырастет еще на 20% — в общей сложности 50% по сравнению с 2025 годом. Безусловно, это только начало. После повышения молодой учитель может получать ориентировочно от 12,8 до 17,7 тысячи гривен в месяц, опытный — от 16,9 до 28,5 тысячи гривен в месяц. Конкретный размер, безусловно, будет зависеть от стажа, квалификации и нагрузки, — сказал глава правительства.

Подчеркивается, что финальная сумма в расчетном листке традиционно будет зависеть от педагогического стажа, имеющейся нагрузки (часов) и квалификационного уровня.

— Наш ориентир — вернуть как можно больше украинских детей к безопасному очному обучению, в частности в общинах вблизи линии боевых действий. К началу учебного года мы продолжаем строить укрытия, что позволит охватить безопасным обучением максимальное количество детей. Также государство впервые в этом году направило 1 миллиард гривен на обустройство укрытий в детских садах, — сказал он.

Кроме того, правительство увеличивает гарантированную постоянную часть выплат, чтобы сделать доход учителей более защищенным от субъективных начислений.

Зарплата учителей в Украине с 1 сентября 2026: детали

Кроме финансового аспекта, зарплата учителей с сентября 2026 года рассматривается в контексте общего престижа профессии и условий работы. Глава Кабмина подчеркнул, что государство инвестирует миллиарды в инфраструктуру. В частности, до конца года в стране должны заработать около 200 подземных школ, что позволит детям даже в прифронтовых зонах вернуться к очному формату обучения.

Также отмечается, что:

Более 19,5 тысяч образовательных учреждений уже укомплектованы солнечными панелями и генераторами на случай блэкаутов;

Более 3 миллионов школьников по всей стране будут обеспечены бесплатными обедами;

Система Мрия уже охватила тысячи школ, упрощая бюрократические процессы для учителей.

Напомним, что инициатива по поддержке работников образования является частью стратегии Президента, которая предусматривает не только рост доходов школьных учителей, но и удвоение стипендий для студентов.

Как резюмировал премьер, зарплата учителей с 1 сентября 2026 года вырастет не в последний раз — курс на доведение выплат до европейских стандартов остается неизменным приоритетом правительства даже в условиях военного положения.

Ранее мы писали, что во всех школах Украины питание будет бесплатным для всех учеников — читай в материале об инициативе, поддержанной правительством.

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