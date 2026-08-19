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Зарплата учителей с сентября 2026: на сколько вырастут выплаты педагогам

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 августа 2026, 13:00 3 мин.
Зарплата учителей с 1 сентября: как изменятся выплаты в 2026 году
Фото Pexels

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