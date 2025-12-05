Зарплата учителей в 2026 году: минимальный оклад вырастет до 21 тысячи гривен

Следующий год должен стать переломным для украинской школы в финансовом плане. Уже в 2026 году минимальный оклад учителя вырастет до 21 тысячи гривен. О таких изменениях сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, комментируя принятие государственного бюджета.

По словам нардепа, именно необходимость кардинально изменить ситуацию с доходами педагогов стала одним из решающих аргументов в пользу главной сметы страны.

Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году. Минимальный оклад составит от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны были поддержать Бюджет-2026, — сказал чиновник.

Гетманцев откровенно признал, что нынешний уровень оплаты труда учителей является неприемлемым, ведь педагоги до сих пор остаются одной из наименее защищенных категорий бюджетников. Чиновник заверил, что властям удалось отстоять существенный пересмотр окладов, поэтому цифра в 21 тысячу гривен станет новым минимумом.

Самые высокие и самые низкие зарплаты: сравнение ИТ и образования

В целом рынок труда в Украине демонстрирует постепенный рост. По состоянию на октябрь 2025 года средняя зарплата по стране увеличилась почти на три сотни и достигла отметки в 26 913 гривен. Однако за этим усредненным показателем скрывается огромная пропасть между различными индустриями.

Традиционными лидерами по уровню доходов остаются специалисты IT-сферы, которые в среднем получают более 65 тысяч гривен. Также в топе держатся работники авиационного транспорта с заработками около 57 тысяч и представители финансового и страхового сектора, чей доход приближается к 54 тысячам гривен.

Такой финансовый скачок выглядит не просто бонусом, а экстренной попыткой реанимации профессии, ведь за последние 10 лет количество молодых педагогов в школах сократилось катастрофически — с почти 49 до 22 тысяч.

Так что главная интрига остается открытой: станет ли зарплата в 21 тысячу гривен достаточным аргументом, чтобы переломить этот тренд и наконец вернуть 20-летних специалистов к школьной доске.

