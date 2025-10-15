20-річні вчителі йдуть з професії: чому педагоги не хочуть вчити дітей

В Україні спостерігається тривожна тенденція: кількість учителів віком до 30 років зменшилася більш ніж удвічі за останні 10 років. Що цьому сприяє та чи можливо це зупинити — читай у матеріалі.

20-річні вчителі не йдуть працювати: у чому проблема

Про наявну проблему заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у своєму Telegram, посилаючись на офіційну статистику.

Якщо у 2014 році таких спеціалістів було 48 953, то нині — лише 22 045. Загальна чисельність педагогів, які викладають окремі предмети, скоротилася на 19,7% — з 284 074 до 227 832 осіб.

Кількість учителів до 40 років впала на 20% (з 61 872 до 49 005), тоді як групи 51–54 та 55–60 років залишилися стабільними, а понад 60 — навіть зросла. Позитивним є покращення кваліфікації: частка вчителів без категорії зменшилася з 12% до 8%, а з вищою категорією зросла до 47%. Однак це не компенсує дефіцит молоді.

Бабак наголошує:

Сьогодні школа потребує молодих талановитих вчителів, інакше вже за пять-десять років доведеться реанімувати освітню систему.

Головна причина кризи – неадекватна зарплатна політика, яка не мотивує молодь.

Зарплатна політика має стимулювати молодих людей, забезпечувати їм гідну оплату праці і впевненість у завтрашньому дні.

Експерти вважають, що без реформ освіта втратить конкурентоспроможність. Зростання навантаження на старших педагогів може призвести до вигорання та зниження якості навчання. У контексті війни та еміграції молоді проблема загострюється: багато талановитих випускників обирають інші сфери або виїжджають за кордон через низькі зарплати.

На розв’язання кризи спрямований законопроект депутатів: з 1 вересня 2026 року зарплата вчителів має становити не менше трьох мінімальних (близько 24 тис. грн). Це могло б привабити молодь, але критики сумніваються в фінансуванні.

