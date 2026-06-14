Революція в текстилі: вчені створили куртку, що видобуває питну воду з повітря

Пам’ятаєш легендарні дистикостюми з фільму Дюна, які допомагали героям виживати в безводній пустелі? Те, що вчора здавалося чистою кінофантастикою, сьогодні стає частиною гардероба. Вчені з Техаського університету в Остіні зробили справжній прорив, створивши текстиль, який буквально висмоктує питну воду прямо з навколишнього повітря.

Замість того, щоб конструювати чергові громіздкі пристрої чи важкі коробки для збору конденсату, дослідники Гуйхуа Юй та Кіт Джонстон вирішили піти іншим шляхом. Вони інтегрували технологію безпосередньо у тканину. Тепер портативна фабрика води може бути у вас просто на спині. Про це пише Techxplore.com.

Як працює ця магія

В основі винаходу лежить спеціально розроблена гідрогелева тканина, створена на основі біомаси. Це не просто губка, яка вбирає вологу. Матеріал має унікальну конструкцію, яка дуже швидко перетворює пару з повітря на рідку воду на поверхні волокон. Потім ці волокна спрямовують рідину до спеціальних знімних колекторів.

Процес отримання чистої води виглядає так: тканина поглинає вологу, а потім під впливом невеликого нагріву (наприклад, сонячного світла) вивільняє її. Вода конденсується, і вуаля — у вас є що пити.

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Скільки води можна надихати

Результати тестів вражають навіть самих розробників. Залежно від того, наскільки вологим є повітря, куртка здатна виробляти від 400 до 900 мілілітрів води на добу. А в ідеальних умовах дослідникам вдавалося зібрати до 1,3 літра чистої води за день. На сьогодні це абсолютний рекорд — жодна інша група вчених не досягла такої ефективності (близько 4,3 літра на кілограм матеріалу).

Кому це знадобиться

Насамперед технологія орієнтована на тих, хто працює або перебуває в екстремальних умовах:

Рятувальники та медичні групи, що працюють у зонах стихійного лиха;

Військові під час тривалих операцій у посушливих регіонах;

Туристи, екстремали та фанати походів, які хочуть зменшити вагу свого рюкзака, не тягнучи літри води.

Крім того, це може стати справжнім порятунком для регіонів з гострим дефіцитом води, таких як Північна Африка чи Близький Схід. Розробники зазначають, що таку тканину можна використовувати не лише для одягу, а й шити з неї намети чи рюкзаки, перетворюючи все спорядження на автономну систему водопостачання.

Схоже, ера, коли ми залежали від пластикових пляшок та стаціонарних джерел води, поступово відходить у минуле. Тепер головне — щоб у повітрі була бодай крапля вологи, а розумний одяг зробить усе інше.

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