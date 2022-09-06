Колаген: панацея від усіх хвороб чи модний тренд? Лікарка-ревматолог про ефективність біодобавок

Останнім часом колаген став чи не продуктом №1 в багатьох сферах медицини: дерматології, ревматології, гастроентерології тощо.

Приваблива реклама продає креми, біодобавки та ін’єкції з колагеном, які мають вилікувати суглоби, розгладити зморшки та зробити людину енергійною та прудкою. Та чи справді все так працює?

Лікарка-ревматолог Катерина Заічко, яка має ступінь PhD та є членкинею Європейського альянсу асоціацій ревматологів (EULAR), розповіла про значення колагену для нашого організму та ефективність біодобавок з ним.

Що таке колаген та навіщо він потрібен

Колаген — це білок, який міститься в багатьох частинах тіла, зокрема хрящах. Сам термін походить від грецького слова “клей”, адже колаген справді діє, як клей між клітинами, формуючи структуру органів тіла.⠀

З віком організм виробляє менше колагену, а відтак шкіра втрачає свою еластичність, з’являються зморшки тощо. Це ж стосується і суглобів, які страждають від дефіциту цього білка.

Як працюють колагенові добавки

Оскільки колаген складається з амінокислот, то було висунуто гіпотезу, що організм може використовувати амінокислоти з колагенових добавок для захисту та відновлення суглобового хряща, який був пошкоджений остеоартритом чи ревматоїдним артритом.

Тут важливо розуміти, що колаген не може засвоїтись організмом у повному вигляді. Тобто білки колагену спершу мають бути розщеплені на більш дрібні пептиди або амінокислоти.

Колагенові добавки зазвичай уже розщеплені на пептиди з двох або трьох амінокислот для того, щоб підвищити їх біодоступність. Вони всмоктуються через шлунково-кишковий тракт. Утім є кілька суттєвих “але”.

По-перше, добавки з колагеном не регулюються Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських препаратів (FDA), тож виробники не повинні доводити їхню ефективність та безпечність, перш ніж випустити на ринок.

По-друге, ми не можемо вирішувати, куди саме пептиди колагену (неважливо, з добавки чи їжі) потраплять у нашому організмі.

Вони можуть використовуватись для синтезу колагену, але водночас організм може застосувати їх для побудови інших білків, які наразі йому більш необхідні.

Наш організм надто розумний і віддає перевагу найнагальнішим потребам. І повірте, ваша зморшка на лобі може бути не найпріоритетнішим для нього завданням, — каже лікарка.

Джерела колагену

Окрім добавок, колаген міститься в їжі: кістковому бульйоні та будь-якому м’ясі зі сполучною тканиною.

Рослинні та тваринні джерела білка — гарна сировина для виробництва колагену нашим організмом.

Колаген у ревматології

Що ж до ревматології, то дослідження університетів Західного Онтаріо та Макмастера свідчить про те, що учасники, які отримували справжні ліки проти своїх хвороб, мали на 4-10% кращий результат, ніж ті, хто пив “пусті” добавки.

Пояснюється це ефектом плацебо і залежить від багатьох факторів: частоти прийомів біодобавок, кольору та вартості таблеток, відносин лікаря та пацієнта тощо.

А ось в рекомендаціях Європейського альянсу асоціацій ревматологів (EULAR) та Американського коледжу ревматології (ACR) нічого не сказано про застосування колагену для лікування ревматичних хвороб.

Висновок з цього такий: необхідно провести більше досліджень для того, щоб вивчити вплив та механізм додавання колагену.

А поки що варто знати про необґрунтовані заяви компаній щодо ефективності біодобавок з колагеном.

Всі ми знаємо, як важливо стежити за власним здоров’ям та дослухатися до сигналів організму. Жіночий чек-ап 40+ містить певний перелік аналізів та лікарів, яких варто регулярно відвідувати. Читай про це детальніше.

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